Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Please, StandUp
Киноафиша Please, StandUp

Please, StandUp

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедийный вечер в стендап-клубе: зарядитесь позитивом!

Приглашаем вас на незабываемый вечер комедии, где только опытные комики, резиденты нашего клуба, представят свои лучшие шутки. Мы гарантируем, что вы уйдете с улыбкой и отличным настроением перед выходными!

Звезды стендапа на вашей сцене

На сцене выступят комики, чьи выступления уже собрали миллионы просмотров в социальных сетях и на популярных видеохостингах. Это настоящие мастера своего дела, которые знают, как поднять настроение и рассмешить даже самую строгую публику.

Уютная атмосфера и вкусные угощения

Наш стендап-клуб предлагает профессионально обустроенное пространство, где вы сможете не только насладиться комедией, но и вкусно поужинать. В нашем меню представлены разнообразные блюда и сладкие напитки, которые сделают ваш вечер еще более приятным.

Не упустите шанс!

Присоединяйтесь к нам на вечере комедии и погрузитесь в атмосферу смеха и радости. Мы ждем вас в нашем клубе, чтобы провести незабываемый вечер в компании талантливых комиков!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 25 июля
Ринго Краснодар, Калинина, 269
20:00 от 600 ₽
Краснодар, 1 августа
Ринго Краснодар, Калинина, 269
20:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Мировые Саундтреки при свечах. The Best с АСО-оркестром
6+
Живая музыка
Мировые Саундтреки при свечах. The Best с АСО-оркестром
31 июля в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 2250 ₽
Шоу «Южная импровизация»
18+
Юмор
Шоу «Южная импровизация»
31 августа в 20:00 Оборотень
от 500 ₽
6+
Ночь перед Рождеством
22 августа в 17:00 Новый театр кукол
от 450 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше