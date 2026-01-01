Мировые рок-хиты с АСО-оркестром

Музыкальное волшебство с ACO-Avatar Cinematic Orchestra

Представьте себе: огромный зал, наполненный ожиданием. На сцене мощные динамики и прожекторы, которые, словно живые существа, прочерчивают пространство яркими лучами. Из дымовых пушек поднимаются таинственные клубы, и вот — тишина. Зал замирает в предвкушении.

Энергия и энтузиазм на сцене

В этот момент на сцену выходят музыканты ACO-Avatar Cinematic Orchestra. Их лица сияют от энергии и энтузиазма. Публика приветствует их, а затем начинается настоящее волшебство. Звук мощный, чистый и проникающий в самое сердце.

Уникальные музыкальные композиции

Музыканты исполняют избранные композиции в симфонической и рок-обработке, среди которых:

Queen

Linkin Park

Nirvana

Led Zeppelin

Depeche Mode

Kiss

Bon Jovi

Rammstein

AC/DC

Metallica

Aerosmith

Muse

Ozzy Osbourne

Также вас ждут произведения российских рок-групп в симфонической обработке, таких как Ария, Кино, Алиса и многие другие. Классика также не остается в стороне — вы услышите известные мелодии великих композиторов от Моцарта до Чайковского в рок-обработке.

Идеально для всей семьи

Приходите с семьями и детьми старше 6 лет. Приводите друзей и дарите билеты близким — это музыка всех времен. Она подарит вам радость и проникнет в душу, делая ваш вкус более утонченным и изысканным. Вы почувствуете себя истинным ценителем симфонической музыки нового поколения!

Обратите внимание: в программе возможны изменения.