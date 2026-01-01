Оповещения от Киноафиши
Мировые рок-хиты с АСО-оркестром
Мировые рок-хиты с АСО-оркестром

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальное волшебство с ACO-Avatar Cinematic Orchestra

Представьте себе: огромный зал, наполненный ожиданием. На сцене мощные динамики и прожекторы, которые, словно живые существа, прочерчивают пространство яркими лучами. Из дымовых пушек поднимаются таинственные клубы, и вот — тишина. Зал замирает в предвкушении.

Энергия и энтузиазм на сцене

В этот момент на сцену выходят музыканты ACO-Avatar Cinematic Orchestra. Их лица сияют от энергии и энтузиазма. Публика приветствует их, а затем начинается настоящее волшебство. Звук мощный, чистый и проникающий в самое сердце.

Уникальные музыкальные композиции

Музыканты исполняют избранные композиции в симфонической и рок-обработке, среди которых:

  • Queen
  • Linkin Park
  • Nirvana
  • Led Zeppelin
  • Depeche Mode
  • Kiss
  • Bon Jovi
  • Rammstein
  • AC/DC
  • Metallica
  • Aerosmith
  • Muse
  • Ozzy Osbourne

Также вас ждут произведения российских рок-групп в симфонической обработке, таких как Ария, Кино, Алиса и многие другие. Классика также не остается в стороне — вы услышите известные мелодии великих композиторов от Моцарта до Чайковского в рок-обработке.

Идеально для всей семьи

Приходите с семьями и детьми старше 6 лет. Приводите друзей и дарите билеты близким — это музыка всех времен. Она подарит вам радость и проникнет в душу, делая ваш вкус более утонченным и изысканным. Вы почувствуете себя истинным ценителем симфонической музыки нового поколения!

Обратите внимание: в программе возможны изменения.

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
3 апреля пятница
20:00
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
от 2200 ₽
10 апреля пятница
19:00
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
от 1700 ₽

Фотографии

Мировые рок-хиты с АСО-оркестром Мировые рок-хиты с АСО-оркестром Мировые рок-хиты с АСО-оркестром Мировые рок-хиты с АСО-оркестром Мировые рок-хиты с АСО-оркестром

