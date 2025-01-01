Меню
София Ацбеха Негга
София Ацбеха Негга

София Ацбеха Негга

О концерте/спектакле

Концерт Софии Ацбеха Негга: джаз в новом звучании

Единство музыкального вкуса, любовь к жгучему ритму и откровенность — это то, что объединяет музыкантов всех ансамблей Софии Ацбеха Негга в единое целое. Они создают новые краски, которые олицетворяют современный мир в джазовой музыке, вдохновляясь величайшими творцами XX века.

Филигранная программа концерта

На концерте прозвучат как авторские композиции, так и собственные интерпретации известных джазовых стандартов. Программа, представленная Софией, обещает быть изысканной и аристократичной.

О Софии Ацбеха Негга

София — молодая джазовая вокалистка и финалистка популярных телевизионных проектов «Синяя Птица» и «Ну-ка, все вместе!». Она является студенткой Российской Академии Музыки им. Гнесиных и выпускницей училища эстрадно-джазового искусства РАМ.

Достижения и награды

София уже успела завоевать множество наград: Гран-при фестиваля «Триумф Джаза» (2019), специальный приз конкурса «Jazz Across Borders» (2019), первое место в конкурсе «Рояль в джазе» (2019 и 2020). Она также стала резидентом проекта «JazzPort» и номинантом на премию «Радио Jazz» 2020 года.

Концертный опыт

Концерты Софии прошли в большинстве престижных академических залов страны, включая Концертный зал им. П.И. Чайковского, Большой зал Московской консерватории и Санкт-Петербургскую Филармонию джазовой музыки. Она выступала с ведущими музыкантами страны, такими как Денис Мацуев и Игорь Бутман, и принимала участие в значимых джазовых фестивалях как в России, так и за границей.

Приглашаем на концерт

На сцену выйдет София Ацбеха Негга (вокал) в сопровождении фортепианного трио. Имена музыкантов будут объявлены позже. Не упустите возможность насладиться истинными шедеврами джазовой музыки!

4 сентября
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
20:30 от 1500 ₽

