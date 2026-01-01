Спектакль «Крёстный отец»: взгляд на классическую историю Марио Пьюзо

Роман Марио Пьюзо «Крёстный отец» представляет собой культовую историю о семье, власти и неформальных законах, существующих вне государственного контроля. Это мир, где основным становится не закон, а слово, данное мужчиной. В нем честь, верность и кровь значат больше любых контрактов.

Спектакль бережно следует детективной линии оригинального произведения, акцентируя внимание на внутренних законах этого мира. Главные темы — лидерство, ответственность, умение держать слово и цена, которую приходится за это платить. Здесь кровные узы и власть становятся одновременно силой и ловушкой, а испытания на зрелость требуют осознания своих действий.

«Крёстный отец» — это спектакль о времени и мышлении, близком тем, кто застал эпохи, когда решали не социальный статус, а сила характера. Это размышление о границе между честью и жестокостью, мудростью и глупостью, контролем и падением. Постановка предлагает новый взгляд на произведение — живой, напряжённый и человечный.

Главная идея спектакля заключается в выборе, который определяет судьбы, и в том, как отсутствие меры приводит к разрушению людей, связей, семей и даже целых империй.

Сведения о спектакле

Театр-постановщик: Театр «Многоточие»

Режиссёр: Светлана Бутузова

Актерский состав: Фатьянов Сергей, Артем Брагин, Беззуб Владимир, Емельянова Дана, Ефимкин Кирилл