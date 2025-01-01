Меню
Планета
Киноафиша Планета

Спектакль Планета

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима
Продолжительность 120 минут

О спектакле

О жизни и любви: новая пьеса Евгения Гришковца на сцене уфимского Молодежного театра

Спектакль погружает зрителей в разнообразие человеческих эмоций и состояний души. Автором пьесы является знаменитый российский писатель и драматург Евгений Гришковец, который известен своим уникальным стилем и глубиной затрагиваемых тем.

Информация о спектакле

Премьера спектакля состоялась в мае 2021 года. Продолжительность спектакля составляет 2 часа без антракта.

Темы и содержание

Спектакль охватывает универсальные темы жизни и любви, показывая их многогранность через призму человеческих чувств. Зрители смогут увидеть, как персонажи справляются с радостью и горем, находят счастье и теряют его в повседневной жизни.

Почему стоит увидеть

Спектакли по пьесам Гришковца всегда привлекают внимание благодаря их искренности и актуальности. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта и задуматься о важных аспектах жизни.

Январь
6 января вторник
18:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 800 ₽
22 января четверг
19:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 800 ₽

Фотографии

Планета Планета Планета

