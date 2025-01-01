Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Семейный портрет с посторонним
Киноафиша Семейный портрет с посторонним

Спектакль Семейный портрет с посторонним

Постановка
Татарский театр «Нур» 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль в театре «Нур»: комедия недоразумений

В театре «Нур» состоится премьерный показ спектакля, сюжет которого вращается вокруг приезжего специалиста, поселяющегося в доме местной семьи. Эта комическая история наполнена недоразумениями, возникшими из-за его неожиданного появления.

Центральный конфликт

Дочь хозяев становится пленницей запутанных обстоятельств, не догадываясь о том, что ее личная жизнь становится яблоком раздора. Атмосфера накаляется, а обман и недопонимание стремительно нарастают.

Интересные факты

Спектакль обещает завлечь зрителей, любящих динамичные семейные драмы с элементами комедии. В нем раскрываются сложные отношения между персонажами, что делает его особенно актуальным для тех, кто ценит остроумные диалоги и неожиданные повороты сюжета.

Не пропустите возможность увидеть это увлекательное представление, которое способно вызвать как смех, так и глубокомысленные размышления о семейных уза

.

Купить билет на спектакль Семейный портрет с посторонним

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
19 декабря пятница
19:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 500 ₽

В ближайшие дни

Айболит и Бармалей
0+
Мюзикл Детский
Айболит и Бармалей
22 декабря в 10:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 450 ₽
Горе от ума
16+
Драма
Горе от ума
29 января в 19:00 Русский драматический театр Республики Башкортостан
от 600 ₽
Пеппи Длинныйчулок
0+
Детский
Пеппи Длинныйчулок
16 декабря в 10:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 350 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше