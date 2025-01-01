Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Преступление и наказание
Киноафиша Преступление и наказание

Спектакль Преступление и наказание

Постановка
Русский драматический театр Республики Башкортостан 16+
Продолжительность 180 минут
Возраст 16+

О спектакле

Преступление и наказание. Сценическая версия знаменитого романа Ф.М. Достоевского в двух действиях

Спектакль «Преступление и наказание» — это сценическая версия знаменитого романа Ф.М. Достоевского в двух действиях. Это произведение оспаривает грани человеческой морали и заставляет задуматься над вечными вопросами бытия.

Классика на сцене

Достоевский — один из величайших русских писателей, чьи работы многократно экранизировались и ставились на сцене. «Преступление и наказание» активно вызывает интерес у зрителей и читателей на протяжении многих лет. Первое исполнение этого спектакля состоялось в Париже, в театре «Одеон». В России из-за цензурных запретов инсценировка произошла значительно позже.

Глубина философии

Спектакль впечатляет глубокими размышлениями о вере и нравственности, которые переплетаются с динамичным детективным сюжетом. Интриги раскрываются в контексте философии и убийства. От комнаты Родиона Раскольникова до жилища старухи-процентщицы — всего лишь 730 шагов.

Вопросы, которые заставляют думать

Куда приведут книжные мечты главного героя? Какую цену он заплатит за каждый шаг — шаги к себе или от себя, к Богу или безверию, к любви или ненависти? «Тут дело фантастическое, мрачное, дело современное, нашего времени случай, когда помутилось сердце человеческое…»

Продолжительность

Спектакль идет 3 часа с антрактом, что дает возможность зрителям полностью погрузиться в атмосферу глубоких размышлений и напряженной драмы.

Купить билет на спектакль Преступление и наказание

Помощь с билетами
В других городах
Январь
Февраль
20 января вторник
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 300 ₽
12 февраля четверг
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 300 ₽

Фотографии

Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание

В ближайшие дни

Волшебник Изумрудного города
0+
Детский
Волшебник Изумрудного города
28 декабря в 12:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 350 ₽
Ледовое шоу «Алиса в стране чудес»
0+
Детский Ледовый
Ледовое шоу «Алиса в стране чудес»
3 января в 12:00 Уфа-арена
от 1300 ₽
Волшебная мельница
0+
Музыка
Волшебная мельница
3 января в 15:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше