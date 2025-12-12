Меню
Галиябану
Киноафиша Галиябану

Спектакль Галиябану

Постановка
Татарский театр «Нур» 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Эмоциональная драма о любви и предательстве

В Театре «Нур» зрителям представят пьесу Мирхайдара Файзи, которая знакомит с непростой судьбой людей, живущих в социально сложной среде. Центральным элементом сюжета становится любовный треугольник между Галиябану, Халилем и Исмагилом.

Сюжет и герои

Галиябану и Халиль, друзья с детства, стоят на пороге счастья, мечтая о свадьбе. Однако их мечты рушит интригующий Исмагил, который вмешивается в их отношения. Эта история про настоящую любовь, моральные выборы и последствия поступков.

Для любителей драматического театра

Спектакль обещает увлечь зрителей динамичным сюжетом и эмоциональной глубиной. Это произведение будет интересно тем, кто ценит настоящие чувства, искренность и выявление противоречий между добром и злом в человеческих отношениях.

Не упустите возможность стать частью этой захватывающей истории в Театре «Нур»!

Декабрь
Январь
17 декабря среда
19:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 350 ₽
25 января воскресенье
18:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 350 ₽

