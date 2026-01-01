Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ночь перед Рождеством
Билеты от 1200₽
Киноафиша Ночь перед Рождеством

Спектакль Ночь перед Рождеством

Постановка
Театр «Русская песня». Основная сцена 12+
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О спектакле

Музыкальный спектакль «Ночь перед Рождеством» в театре «Русская песня»

Театр «Русская песня» представляет музыкальный спектакль по повести Николая Васильевича Гоголя, созданный режиссёром Ниной Чусовой. В центре сюжета — кузнец Вакула, который, ведомый любовью к красавице Оксане, заключает сделку с чертом.

Декорации художника Павла Каплевича создают уникальную атмосферу зимней деревушки под Диканькой. Сцена плавно превращается то в заснеженный двор, то в шинок, то в великолепный дворец Императрицы. Спектакль наполняется живой музыкой, хореографией и песенными зарисовками, что позволяет полностью ощутить дух гоголевской истории.

Творческая команда

Режиссёр Нина Чусова, обратившись к знакомому сюжету, создала уникальную постановку, которая стала началом её долгого сотрудничества с Московским государственным академическим театром «Русская песня». Музыкальный спектакль «Ночь перед Рождеством» стал «лекарством» от зимней хандры.

Действующие лица

  • Солоха, Царица — народная артистка России Надежда Бабкина
  • Кузнец Вакула — Глеб Матвейчук / Арсений Климов
  • Оксана — Светлана Рассказова
  • Дьяк Осип Никифорович — Александр Варнаев
  • Панас, Чубов кум — Павел Арламов
  • Чуб, пожилой казак — Оскар Кучера / Александр Носик
  • Чёрт — Сергей Астахов / Юрий Катаев
  • Голова — Дмитрий Морозов

Также в спектакле задействованы: Московский государственный ансамбль «Русская песня», ансамбль танца «Русские сезоны», балет «Живая планета».

Это представление понравится всем, кто ценит русские народные мотивы и рождественские сказки.

В ролях
Надежда Бабкина
Глеб Матвейчук
Глеб Матвейчук
Оскар Кучера
Оскар Кучера
Александр Носик
Александр Носик
Сергей Астахов
Сергей Астахов

Купить билет на спектакль Ночь перед Рождеством

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
25 декабря пятница
19:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 1200 ₽
26 декабря суббота
19:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 1200 ₽
27 декабря воскресенье
19:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 1200 ₽
28 декабря понедельник
19:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 1200 ₽
29 декабря вторник
19:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 1200 ₽
30 декабря среда
19:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 1200 ₽
31 декабря четверг
13:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 1200 ₽
18:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 1200 ₽
4 января понедельник
19:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 1200 ₽
5 января вторник
19:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 1200 ₽
6 января среда
18:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 1200 ₽

Фотографии

Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством

В ближайшие дни

Старший сын
16+
Комедия

Старший сын

29 мая в 19:00 Театр Гоголя
от 1000 ₽
Трактирщица
12+
Комедия

Трактирщица

13 июля в 19:00 Театр им. Ермоловой
от 1000 ₽
Охота жить
16+
Драма

Охота жить

4 июня в 19:00 Современник. Другая сцена
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше