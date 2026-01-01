Музыкальный спектакль «Ночь перед Рождеством» в театре «Русская песня»

Театр «Русская песня» представляет музыкальный спектакль по повести Николая Васильевича Гоголя, созданный режиссёром Ниной Чусовой. В центре сюжета — кузнец Вакула, который, ведомый любовью к красавице Оксане, заключает сделку с чертом.

Декорации художника Павла Каплевича создают уникальную атмосферу зимней деревушки под Диканькой. Сцена плавно превращается то в заснеженный двор, то в шинок, то в великолепный дворец Императрицы. Спектакль наполняется живой музыкой, хореографией и песенными зарисовками, что позволяет полностью ощутить дух гоголевской истории.

Творческая команда

Режиссёр Нина Чусова, обратившись к знакомому сюжету, создала уникальную постановку, которая стала началом её долгого сотрудничества с Московским государственным академическим театром «Русская песня». Музыкальный спектакль «Ночь перед Рождеством» стал «лекарством» от зимней хандры.

Действующие лица

Солоха, Царица — народная артистка России Надежда Бабкина

Кузнец Вакула — Глеб Матвейчук / Арсений Климов

Оксана — Светлана Рассказова

Дьяк Осип Никифорович — Александр Варнаев

Панас, Чубов кум — Павел Арламов

Чуб, пожилой казак — Оскар Кучера / Александр Носик

Чёрт — Сергей Астахов / Юрий Катаев

Голова — Дмитрий Морозов

Также в спектакле задействованы: Московский государственный ансамбль «Русская песня», ансамбль танца «Русские сезоны», балет «Живая планета».

