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Питер Пэн и Венди
Билеты от 400₽
Киноафиша Питер Пэн и Венди

Спектакль Питер Пэн и Венди

Постановка
Театр кукол им. Образцова 6+
Режиссер Борис Константинов
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль по повести Джеймса Мэтью Барри

Мир фей, русалок, пиратов и индейцев оживает на сцене
Этот спектакль по мотивам повести «Питер Пэн и Венди» Дж. Барри переносит зрителей в удивительную страну, которой нет. Мир волшебства населяют феи и русалки, пираты и индейцы. В постановке Бориса Константинова есть все виды кукол: тростевые и планшетные, маски и тантамарески, они дополняются масштабными декорациями и мультимедийными эффектами. Живая музыка Альбины Шестаковой подчеркивает волшебную атмосферу происходящего.

Ключевой персонаж
В этой версии «Питера Пэна» появляется третий ключевой персонаж — Мама. В погоне за чудесами и открытиями, взрослея и совершая подвиги, дети понимают, что основа их силы — это безграничная материнская любовь. Мама здесь — символ надежды и веры, которая напоминает, что окно в родительском доме всегда открыто, а их всегда ждут и любят.

Современные технологии и режиссерские находки
Инновации и современные технологии делают спектакль невероятно зрелищным, а эстетика классической театральной постановки придает ему глубину и красоту. Благодаря многослойным декорациям художника Роситы Рауд, сцена то превращается в подводный мир с настоящими русалками, то в джунгли, где скрываются индейцы. Использование технологий позволило раздвинуть границы возможного, погружая зрителей в волшебный мир, где фантазия не ограничена техническими рамками.

Погружение в сказку для детей и взрослых
«Питер Пэн и Венди» одинаково захватывает и взрослых зрителей, и детей, привыкших к электронным гаджетам. Здесь люди и куклы — равноправные партнеры, вместе создающие фантазийный спектакль, который увлекает каждого в сказочный мир приключений, где Венди читает сказки, столь важные для потерянных мальчишек, мечтающих о материнской заботе и тепле.

 

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 октября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
15:00 от 400 ₽

Фотографии

Питер Пэн и Венди Питер Пэн и Венди

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