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Письма на Рождество
Киноафиша Письма на Рождество

Спектакль Письма на Рождество

6+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль, вдохновленный письмами Дж.Р.Р. Толкина

Спектакль «Письма на Рождество» — волшебная история, основанная на реальных письмах, которые знаменитый писатель Дж.Р.Р. Толкин писал своим детям от лица Санта-Клауса. Эти письма, полные теплоты и магии, стали основой для трогательного новогоднего спектакля.

О чем спектакль

Главные герои спектакля — отец Томми и его дочка Алиса. В один момент Алиса, повзрослев, заявляет: «Санты не существует! Это всё для маленьких!» Похоже, вера в волшебство ушла навсегда. Но, случайно обнаружив на чердаке старую коробку с письмами, они открывают новый, загадочный мир, полный приключений и чудес.

Письма начинают оживать, унося героев в страну волшебства. Так начинается невероятное путешествие, которое возвращает веру в чудеса и дарит надежду на то, что настоящая магия может быть совсем рядом.

Тема спектакля

Спектакль с юмором и легкостью затрагивает важные темы: доверие, семейная любовь, поиск чуда в повседневной жизни. Он напоминает зрителям, что Новый Год — это не только подарки, но и доброта, вера и сила семьи.

«Письма на Рождество» станет ярким и запоминающимся событием, которое вдохновит детей и взрослых верить в волшебство и не терять своего внутреннего ребенка, несмотря на возраст.

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