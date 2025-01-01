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Занимательная стервология
Киноафиша Занимательная стервология

Спектакль Занимательная стервология

18+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Занимательная стервология»: Истории о мужчинах, любви и сексе

«Занимательная стервология» — это яркий, эмоциональный и интерактивный спектакль, в котором две подруги, совершенно разные по характеру, обсуждают волнующие темы о жизни, любви и отношениях. Одна из героинь — милая, заботливая и неуверенная в себе «кисонька», другая — умная, красивая, успешная и настоящая стерва. Вместе они задаются вопросами, которые знакомы многим: о своих мечтах, страхах, любви и сексе. Как сделать так, чтобы твой «Валет» стал «Королём»? Чего мы не знаем о себе в постели и о своём сердце? И главное — что делает нас счастливыми?

Интерактив с зрителем

Спектакль полон откровений, как смешных, так и драматичных, о мужчинах, сексе, отношениях и жизни. Ненавязчивый интерактив со зрителями позволяет каждому почувствовать себя частью событий на сцене. Зрители смогут поделиться своими мыслями, задать вопросы героям, а также узнать больше о том, что делает женщину счастливой.

Музыка и танцы

В спектакле не обошлось без заводных песен и урока стрип-пластики — что добавляет динамики и зрелищности. Музыкальное сопровождение, тщательно подобранное для спектакля, идеально подчеркивает атмосферу и настроение. Динамичный сюжет и оригинальные номера сделают вечер по-настоящему запоминающимся.

Для кого этот спектакль?

«Занимательная стервология» — это спектакль как для женщин, так и для мужчин, которые хотят понять, что происходит в женской голове. Те темы, которые обсуждают героини, близки любому зрителю в возрасте от 16 до 60 лет. Уверены, что этот спектакль будет интересен и тем, кто ищет ответы на вопросы о себе, отношениях и о том, как быть счастливым.

Обратите внимание: Состав исполнителей может изменяться без предварительного уведомления.

Не пропустите этот динамичный и многогранный спектакль, который заставит задуматься о жизни и любви!

Режиссер
Ольга Краскова
В ролях
Антон Захарьин
Алена Булыгина
Екатерина Фарбер
Федор Смольянинов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 октября
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
19:40 от 1600 ₽

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