Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
На грани кабаре
Киноафиша На грани кабаре

Спектакль На грани кабаре

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «На грани кабаре» – эксперимент над обычной жизнью

«На грани кабаре» — это необычный спектакль, в котором загадочный конферансье и его харизматичные ассистентки проводят эксперимент над тремя внешне благополучными женщинами. София, Юлия и Эмми — учительница, психотерапевт и журналистка, каждая из которых, несмотря на успешную карьеру и видимую уверенность, оказывается на грани нервного срыва.

Поиск равновесия в мире хаоса

Сюжет поднимает вопросы, близкие многим зрителям: как сохранить себя в условиях повседневного стресса, когда мелкие неурядицы и суматоха буквально вытесняют душевное спокойствие? Как не дать хаосу разрушить внутреннюю гармонию, вновь обрести ясность и понять свои истинные желания? Эти темы пронизывают спектакль, обнажая реалии современной жизни, с которыми сталкиваются многие.

Глубокий и честный взгляд на жизнь

«На грани кабаре» — это не только история трех героинь, но и приглашение к размышлению для каждого зрителя. Сложные вопросы, выразительные сцены и необычный сценический язык делают спектакль ярким событием, который никого не оставит равнодушным.

Режиссер
Мария Мирош
В ролях
Светлана Бакулина
Дарья Кривошеева
Татьяна Плотникова
Валерий Лаппо

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Театральный центр «За Черной речкой» Санкт-Петербург, Богатырский просп., 4
19:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
10 сентября в 19:00 Легенда
Билеты
Слишком женатый таксист
18+
Комедия
Слишком женатый таксист
16 октября в 19:00 Выборгский ДК
от 2000 ₽
Сказка о глупом мышонке
0+
Детский Интерактивный Музыка
Сказка о глупом мышонке
22 сентября в 18:00 Малышок
от 980 ₽
Новости
Как провести 8 Марта в Петербурге: концерты, спектакли и стендап и мастер-классы в культурной столице
Как провести 8 Марта в Петербурге: концерты, спектакли и стендап и мастер-классы в культурной столице Лучшие варианты того, куда сходить на 8 Марта 2025 в Санкт-Петербурге: праздничный концерт группы «Моя Мишель» или группы «Градусы», стендап концерт, захватывающий спектакль или мастер-класс? Выбирайте!  
Написать
17 февраля 2025 07:00
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше