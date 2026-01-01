Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Люди встречаются
Киноафиша Люди встречаются

Спектакль Люди встречаются

Постановка
Буфф 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

«Люди встречаются» — музыкально-танцевальное шоу о любви

"Люди встречаются" — это музыкально-танцевальное шоу, созданное молодыми артистами театра «Буфф». В этом увлекательном спектакле вам представят разные истории первой встречи, первого знакомства и первой любви.

Что вас ждет?

Вы вспомните мелодию своей любви и свои первые эмоции. Вспомните, где и когда вы впервые встретились: в школе, детском саду или, возможно, в рок-группе, где вас объединила любовь к музыке. Вернитесь к моментам, которые запомнились вам на всю жизнь, таким как первый танец на свадьбе.

Эмоции и настроение

В зале «Кабаре» артисты подарят вам радость и оптимизм. Это шоу будет наполнено приятными воспоминаниями и надеждой. Если вы еще не встретили свою любовь, возможно, она неожиданно появится в ближайшем будущем! Приготовьтесь к вечеру, который наполнит вас положительными эмоциями и верой в то, что любовь вечна и неизбежно найдет каждого из нас.

Режиссер
Михаил Смирнов
В ролях
Алексей Шмагин
Лилия Яндиева
Ангелина Савельева
Денис Рудской
Дмитрий Юркин

Купить билет на спектакль Люди встречаются

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
Октябрь
18 сентября пятница
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 2700 ₽
20 сентября воскресенье
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 3000 ₽
24 сентября четверг
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
8 октября четверг
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
23 октября пятница
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
28 октября среда
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽

В ближайшие дни

Сергей Перегудов. Творческая встреча
0+
Творческий вечер

Сергей Перегудов. Творческая встреча

8 октября в 19:00 У Финляндского
от 1300 ₽
Шесть дней в браке
0+
Комедия

Шесть дней в браке

20 августа в 19:15 Выборгский ДК
от 1000 ₽
Снежная королева
6+
Детский Кукольный

Снежная королева

11 декабря в 11:00 Театр сказки
от 600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше