Әпипә / Апипа. Кинопоказ
Киноафиша Әпипә / Апипа. Кинопоказ

Спектакль Әпипә / Апипа. Кинопоказ

Постановка
Театр им. Камала. Новое здание 12+
Возраст 12+

О спектакле

Кинопоказ музыкальной комедии в Татарском театре

В новом здании Татарского государственного академического театра им. Г. Камала состоится кинопоказ музыкальной комедии на татарском языке. В центре сюжета – женский музыкальный ансамбль «Әпипә / Апипа», отправляющийся в гастрольный тур по республике.

О сюжете

История обретает неожиданный поворот, когда в коллективе появляется новый баянист, который влюбляется в костюмершу. Это добавляет в сюжет множество комических и трогательных событий. Кульминацией становится забавная ситуация со сломанным колесом обозрения, где героини столкнутся со своими личными проблемами.

Для кого этот спектакль?

Картину оценят любители музыкальных комедий и татарского кино. Она обещает быть яркой и незабываемой, с множеством эмоциональных моментов и оригинальных музыкальных номеров.

Не пропустите возможность насладиться этим увлекательным спектаклем в уютной атмосфере Татарского театра!

