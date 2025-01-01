Спектакль Шүрәлене көттегезме?! / Шурале. Не ждали?!

Шурале: новое приключение в театре Камала

Наверное, нет человека в Татарстане и далеко за его пределами, который не знаком с легендой о Шурале. Сказка Габдуллы Тукая о застигнутом врасплох татарском лешем и его находчивом противнике, батыре Былтыры, вдохновила множество творческих работ в различных жанрах. Это произведение стало основой для фильмов, анимации, музыкального театра и живописи. Репертуар драматических театров также полон интерпретаций и классических версий данной истории.

На этот раз молодые зрители смогут увидеть театральный сиквел! В этом фантазийном продолжении сказочной истории они познакомятся с новым Шурале. Обидевшись на людей, он решает перебраться в болото, где живёт в Ворчении и полностью отворачивается от подвига, на который его толкают волшебные обстоятельства.

Тем временем в заброшенном им лесу царят Див, Албасты и Юха. Эти персонажи превратили некогда прекрасные чащи в непроходимый и страшный плен для всех живых существ. Как Шурале справится с новым вызовом и сможет ли он найти в себе силы для помощи? Об этом вы узнаете, когда посетите спектакль!