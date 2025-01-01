Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шүрәлене көттегезме?! / Шурале. Не ждали?!
Киноафиша Шүрәлене көттегезме?! / Шурале. Не ждали?!

Спектакль Шүрәлене көттегезме?! / Шурале. Не ждали?!

Постановка
Театр им. Камала. Новое здание 6+
Возраст 6+

О спектакле

Шурале: новое приключение в театре Камала

Наверное, нет человека в Татарстане и далеко за его пределами, который не знаком с легендой о Шурале. Сказка Габдуллы Тукая о застигнутом врасплох татарском лешем и его находчивом противнике, батыре Былтыры, вдохновила множество творческих работ в различных жанрах. Это произведение стало основой для фильмов, анимации, музыкального театра и живописи. Репертуар драматических театров также полон интерпретаций и классических версий данной истории.

На этот раз молодые зрители смогут увидеть театральный сиквел! В этом фантазийном продолжении сказочной истории они познакомятся с новым Шурале. Обидевшись на людей, он решает перебраться в болото, где живёт в Ворчении и полностью отворачивается от подвига, на который его толкают волшебные обстоятельства.

Тем временем в заброшенном им лесу царят Див, Албасты и Юха. Эти персонажи превратили некогда прекрасные чащи в непроходимый и страшный плен для всех живых существ. Как Шурале справится с новым вызовом и сможет ли он найти в себе силы для помощи? Об этом вы узнаете, когда посетите спектакль!

Купить билет на спектакль Шүрәлене көттегезме?! / Шурале. Не ждали?!

Помощь с билетами
В других городах
Январь
Февраль
17 января суббота
11:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
14:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
24 января суббота
11:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
14:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
8 февраля воскресенье
11:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
14:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74

В ближайшие дни

Cүнгән йолдызлар / Угасшие звезды
12+
Драма
Cүнгән йолдызлар / Угасшие звезды
1 февраля в 17:00 Театр им. Камала. Новое здание
от 290 ₽
Мәхәббәт FM / Мэхэббэт FM
12+
Комедия Музыка
Мәхәббәт FM / Мэхэббэт FM
8 февраля в 17:00 Театр им. Камала. Новое здание
от 500 ₽
Диалог
16+
Иммерсивный Экспериментальный
Диалог
2 января в 20:00 Иммерсивный театр осознанности Зайцевых
от 2700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше