Спектакль Җанкисәккәем / Свет моих очей

Комедия о встречи природы и человеческой цивилизации

Комедия в двух действиях с продолжительностью 2 часа 40 минут, спектакль "Шурале" продолжает радовать зрителей уже более 20 лет. Премьера состоялась 27 октября 1995 года и с тех пор завоевала признание благодаря своей актуальной тематике и оригинальному подходу.

По мотивам народного фольклора

Основоположник современной татарской поэзии Габдулла Тукай в начале ХХ века написал знаменитую сказку «Шурале» о коварном лесном диве и сметливом крестьянском пареньке. В конце 1990-х один из драматургов решает дать новое прочтение этой классической истории. Теперь угроза исходит не от лесного чудовища, а от молодежи села, которая становится рискованным элементом для экологии родной земли.

Тонкий лиризм и современное звучание

Спектакль "Шурале" проникнут тонким лиризмом и актуальными проблемами, связанными с взаимодействием человека и природы. Наивные существа природы сталкиваются с агрессивной человеческой цивилизацией, что порождает диалог, полный эмоций и размышлений.

Языковая доступность

Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом на русский и английский, что делает его доступным для широкой аудитории и позволяет каждому зрителю погрузиться в мир театрального искусства.

Не упустите возможность увидеть "Шурале" — спектакль, который сохраняет свежесть восприятия, несмотря на многочисленные представления. Это не просто театральная постановка, а глубокая культурная рефлексия о месте человека в природе.