Спектакль по комедии Жана-Батиста Мольера «Дон Жуан» в Театре имени В.И. Качалова

В Театре имени В.И. Качалова состоится показ спектакля по комедии Жана-Батиста Мольера «Дон Жуан». Режиссер Григорий Дитятковский, лауреат «Золотой маски», воспринимает Дона Жуана скорее как лицедея, нежели лицемера.

Сюжет спектакля основан на игре Дон Жуана, который мастерски обманывает окружающих. Он легкомысленно расправляется с трудностями, предлагая дружбу вместо денег своим кредиторам, изображает пылкого любовника перед бедной крестьянкой и разыгрывает монаха перед братьями своей жены. Такие «внутренние» истории пронизаны диалогами между изящным циником Дон Жуаном и его простодушным слугой Сганарелем.

Спектакль наполнен глубокими размышлениями о преступлениях и наказаниях распутного дворянина. В его центре находится тайна незаурядной личности Дона Жуана, отрицающего любые общепринятые нормы морали. Музыка Жана Рамо, Марэна Марэ и сицилийских народных мелодий создает уникальную атмосферу этого театрального произведения.

