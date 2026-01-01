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Пиковая дама
Киноафиша Пиковая дама

Спектакль Пиковая дама

Немецкий язык и трехлитровые банки в самой странной вариации повести Пушкина
Постановка
Коляда-театр 18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Пиковая дама: Оригинальная интерпретация классики в Коляда-театре

Николай Коляда представляет оригинальную пьесу по мотивам знаменитой «Пиковой дамы» Александра Пушкина. Основой для работы стала фраза о Германне как «обрусевшем немце». Пьеса написана на двух языках — немецком и русском, что позволяет зрителям, не владеющим немецким, полностью погрузиться в происходящее благодаря искусно построенным диалогам.

Музыкальность немецкого языка

Актеры выучили значительное количество текста на немецком, который звучит в спектакле практически как музыка. Персонажи говорят по-немецки: кто-то лучше, кто-то хуже, и все восторгаются Германией, которая для них является «землей обетованной», хотя они никогда там не были. В то же время, герои критикуют Россию, описывая её как плохую и глупую. Парадокс в том, что жить они могут только здесь, на Родине, а отдыхать — в Европе. Знакомая и очень современная ситуация!

Слияние прошлого и настоящего

Не только тематика делает «Пиковую даму» актуальной. Текст классического произведения органично вплетён в пьесу и практически остался неизменным. Современные диджеи, меняя ритм и аранжировку старых песен, добавляют повторы наиболее значимых строк. Подобным образом и в этом спектакле используются строки Пушкина, но образные решения и неожиданные мизансцены, предложенные режиссером, заставляют переосмыслить привычные фразы.

Уникальные визуальные решения

Спектакль сочетает современные ритмы и старинные русские романсы. У героев весьма странные костюмы, а на сцене разместились три литровые банки с белой пеной внутри — их целых сто штук! Что в них: наркотик или сладкая вата? Этот элемент добавляет загадочности и интриги в постановку.

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который не только развлекает, но и заставляет задуматься о времени и месте, в котором мы живём.

Режиссер
Николай Коляда
В ролях
Олег Ягодин
Юлия Беспалова
Татьяна Бунькова
Вера Цвиткис
Владислав Мелихов

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В других городах
Сентябрь
21 сентября понедельник
18:30
Коляда-театр Екатеринбург, просп. Ленина, 97
от 1000 ₽

Фотографии

Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама

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