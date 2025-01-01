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Пигмалион
Билеты от 1200₽
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Спектакль Пигмалион

Постановка
Театр им. Маяковского 16+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Самая известная и остроумная пьеса Бернарда Шоу

История повествует о превращении простушки Элизы Дулиттл (Наталья Палагушкина) в изысканную светскую даму под чутким руководством лондонского профессора фонетики Генри Хиггинса (Игорь Костолевский).

Обучение и превращение
Элиза, изначально необразованная цветочница, благодаря пари, заключенному с профессором, его мамой (Ольга Прокофьева) и полковником Пикерингом (Анатолий Лобоцкий), должна научиться правильному произношению, принятому в высшем обществе.

Кульминация
Через несколько месяцев профессор Хиггинс должен будет представить ее как герцогиню на светском приеме, что станет кульминацией их необычного обучения и превращения.

Режиссер
Леонид Хейфец
В ролях
Игорь Костолевский
Игорь Костолевский
Анатолий Лобоцкий
Наталья Палагушкина
Евгений Парамонов
Алексей Фатеев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
18:00 от 1200 ₽
12 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1200 ₽
26 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион

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