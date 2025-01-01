Спектакль Пигмалион

Самая известная и остроумная пьеса Бернарда Шоу

История повествует о превращении простушки Элизы Дулиттл (Наталья Палагушкина) в изысканную светскую даму под чутким руководством лондонского профессора фонетики Генри Хиггинса (Игорь Костолевский).

Обучение и превращение

Элиза, изначально необразованная цветочница, благодаря пари, заключенному с профессором, его мамой (Ольга Прокофьева) и полковником Пикерингом (Анатолий Лобоцкий), должна научиться правильному произношению, принятому в высшем обществе.

Кульминация

Через несколько месяцев профессор Хиггинс должен будет представить ее как герцогиню на светском приеме, что станет кульминацией их необычного обучения и превращения.