Спектакль Пигмалион

Пьеса Бернарда Шоу «Пигмалион» в постановке Кирилла Вытоптова

Кирилл Вытоптов и художник Нана Абдрашитова представляют новое прочтение знаменитой пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион». В этой постановке история о воспитании Элизы Дулитл, бедной девушки с улицы, приобретает новые оттенки и глубину.

Сюжет и концепция:

В основе пьесы — греческий миф о скульпторе Пигмалионе, который влюбляется в статую, созданную собственными руками. Однако Бернард Шоу разворачивает этот миф в неожиданную сторону: в его версии отношения между героиней, Элизой Дулитл, и профессором фонетики Хиггинсом совсем не о любви. Сам драматург подчеркивал, что финал истории не является банальной романтической развязкой. Элиза — сильная и самостоятельная личность, а ее трансформация — это скорее метафора стремления к самосовершенствованию, нежели история любви.

Режиссерское видение:

Кирилл Вытоптов предлагает свое прочтение пьесы, акцентируя внимание на сложных взаимоотношениях героев, их личных переменах и социальных контрастах. По словам режиссера, спектакль можно охарактеризовать как антиутопию и взрослую сказку, где желание каждого человека стать лучше сталкивается с реальностью, не всегда позволяющей достигнуть идеалов.

О спектакле:

В новосибирской версии постановки Элиза Дулитл предстает не просто героиней, которая учится правильной речи и манерам, а личностью, которая ищет свой путь в мире, полном предрассудков и социальных различий. Взаимоотношения с профессором Хиггинсом выходят за рамки традиционного сюжета — это конфликт мировоззрений, в котором вопрос о самосовершенствовании звучит наравне с вопросами свободы выбора и личной идентичности.

Не пропустите эту глубокую и многогранную постановку, которая приглашает зрителей задуматься над тем, что на самом деле значит быть "лепной фигурой" в руках общества и насколько далеко можно зайти в погоне за совершенством.