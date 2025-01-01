Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Летучий корабль
Киноафиша Летучий корабль

Спектакль Летучий корабль

Музыкальная сказка в 2-х действиях
Постановка
Музыкальный театр 0+
Продолжительность 80 минут
Возраст 0+

О спектакле

«Летучий корабль» - волшебная сказка на сцене Новосибирского музыкального театра

Новосибирский музыкальный театр приглашает зрителей на спектакль, основанный на русской народной сказке и знаменитом мультфильме «Летучий корабль». В центре сюжета - неунывающий трубочист Иванушка, красавица-царевна Забава, властолюбивый богач Полкан и добрый Водяной.

Команда постановщиков

Режиссёр Елизавета Бондарь, известная своими работами над спектаклями «Слонёнок» и «Волшебник Изумрудного города», в сотрудничестве с хореографом Геннадием Бахтеревым создали уникальную постановку. Декорации и костюмы выполнены по эскизам талантливого московского художника Василия Дворцова, который также знаком новосибирской публике по множеству ярких детских спектаклей.

Музыкальное оформление

Зрителей порадуют любимые песни Максима Дунаевского, такие как «Я водяной, я водяной» и «Растяни меха, гармошка», которые давно стали неотъемлемой частью детского культурного наследия. Эти мелодии давно распевает не одно поколение зрителей, а сюжеты о приключениях героев хорошо знакомы как детям, так и их родителям.

Кому понравится спектакль

«Летучий корабль» станет отличным выбором для ценителей классических сказок и прекрасной музыки. Это история, в которой добро непременно побеждает зло, создаёт атмосферу волшебства и восторга, позволяя взрослым и детям окунуться в мир фантазий.

Купить билет на спектакль Летучий корабль

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
Февраль
25 декабря четверг
12:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 500 ₽
30 декабря вторник
12:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 500 ₽
4 января воскресенье
12:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 500 ₽
18 января воскресенье
12:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 500 ₽
14 февраля суббота
12:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 500 ₽

Фотографии

Летучий корабль Летучий корабль Летучий корабль Летучий корабль

В ближайшие дни

Сказ про Федота-стрельца
12+
Моноспектакль
Сказ про Федота-стрельца
5 февраля в 19:00 Красный факел
от 700 ₽
16+
Драма
Бог ездит на велосипеде
15 декабря в 19:00 Мой театр
от 800 ₽
Извилины судьбы, или Клюква в сахаре
16+
Комедия
Извилины судьбы, или Клюква в сахаре
3 января в 19:00 Новосибирский дом актера
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше