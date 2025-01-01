«Летучий корабль» - волшебная сказка на сцене Новосибирского музыкального театра

Новосибирский музыкальный театр приглашает зрителей на спектакль, основанный на русской народной сказке и знаменитом мультфильме «Летучий корабль». В центре сюжета - неунывающий трубочист Иванушка, красавица-царевна Забава, властолюбивый богач Полкан и добрый Водяной.

Команда постановщиков

Режиссёр Елизавета Бондарь, известная своими работами над спектаклями «Слонёнок» и «Волшебник Изумрудного города», в сотрудничестве с хореографом Геннадием Бахтеревым создали уникальную постановку. Декорации и костюмы выполнены по эскизам талантливого московского художника Василия Дворцова, который также знаком новосибирской публике по множеству ярких детских спектаклей.

Музыкальное оформление

Зрителей порадуют любимые песни Максима Дунаевского, такие как «Я водяной, я водяной» и «Растяни меха, гармошка», которые давно стали неотъемлемой частью детского культурного наследия. Эти мелодии давно распевает не одно поколение зрителей, а сюжеты о приключениях героев хорошо знакомы как детям, так и их родителям.

Кому понравится спектакль

«Летучий корабль» станет отличным выбором для ценителей классических сказок и прекрасной музыки. Это история, в которой добро непременно побеждает зло, создаёт атмосферу волшебства и восторга, позволяя взрослым и детям окунуться в мир фантазий.