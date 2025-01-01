Спектакль Летучий корабль

Новосибирский музыкальный театр приглашает зрителей на спектакль, основанный на русской народной сказке и знаменитом мультфильме «Летучий корабль». В центре сюжета - неунывающий трубочист Иванушка, красавица-царевна Забава, властолюбивый богач Полкан и добрый Водяной.
Режиссёр Елизавета Бондарь, известная своими работами над спектаклями «Слонёнок» и «Волшебник Изумрудного города», в сотрудничестве с хореографом Геннадием Бахтеревым создали уникальную постановку. Декорации и костюмы выполнены по эскизам талантливого московского художника Василия Дворцова, который также знаком новосибирской публике по множеству ярких детских спектаклей.
Зрителей порадуют любимые песни Максима Дунаевского, такие как «Я водяной, я водяной» и «Растяни меха, гармошка», которые давно стали неотъемлемой частью детского культурного наследия. Эти мелодии давно распевает не одно поколение зрителей, а сюжеты о приключениях героев хорошо знакомы как детям, так и их родителям.
«Летучий корабль» станет отличным выбором для ценителей классических сказок и прекрасной музыки. Это история, в которой добро непременно побеждает зло, создаёт атмосферу волшебства и восторга, позволяя взрослым и детям окунуться в мир фантазий.