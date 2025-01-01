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Киноафиша Слон в гнезде

Спектакль Слон в гнезде

Постановка
13 трамвай 6+
Продолжительность 40 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль для самых маленьких в театре «13 трамвай»

Сибирский камерный театр «13 трамвай» рад представить кукольный спектакль «Слон в гнезде» — яркую и удивительную историю для юных зрителей.

Приключения доброго слона

В центре сюжета — добрый и ответственный слон, который, несмотря на все трудности, готов выполнить свое обещание. Он преодолевает океан и не боится охотников, терпит насмешки, чтобы защитить маленькое, хрупкое яйцо и необычного зверька, который из него появится.

Этот спектакль подарит детям незабываемые эмоции и важные уроки о верности, смелости и дружбе. Не упустите возможность погрузиться в мир приключений и волшебства!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 14 сентября
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