Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новый год отменяется, или Дело ведет Снегирь
Киноафиша Новый год отменяется, или Дело ведет Снегирь

Спектакль Новый год отменяется, или Дело ведет Снегирь

Постановка
Новый экспериментальный театр 0+
Режиссер Михаил Гордеев
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+

О спектакле

Новогодний спектакль для детей в Волгограде

Добро пожаловать на новогоднюю сказку в Новый экспериментальный театр! Это увлекательное представление перенесёт маленьких зрителей в волшебный лес, населённый яркими персонажами: Ежиком, Мишкой и Белочкой. Каждый из этих героев получил важное задание, чтобы подготовиться к празднику 31 декабря.

Сюжет

Ежик должен был вырастить ёлочку, Белочка — собрать для неё украшения, а Мишка — смастерить часы. Однако накануне Нового года разразилась сильная вьюга, в результате которой пропали ёлка, игрушки и часы. Праздник оказался под угрозой!

На помощи друзьям приходит отважный и смелый Снегирь, который берётся за расследование этого таинственного исчезновения. В процессе приключений герои не только спасают праздник, но и учатся важным жизненным урокам о дружбе, справедливости и взаимопомощи.

Темы взросления и становления

Эта история также затрагивает важные моменты взросления, позволяя каждому ребёнку осознать свой путь к становлению личностью. А потому зрители смогут не только повеселиться, но и задуматься о настоящих ценностях.

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и приключений! Приходите на новогоднюю сказку в Новый экспериментальный театр.

Купить билет на спектакль Новый год отменяется, или Дело ведет Снегирь

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
23 декабря вторник
16:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
от 1300 ₽
24 декабря среда
11:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
от 1600 ₽
25 декабря четверг
11:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
от 1500 ₽
26 декабря пятница
11:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
от 1000 ₽
27 декабря суббота
11:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
14:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
от 1600 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
от 1500 ₽
14:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
от 1000 ₽
31 декабря среда
10:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
от 800 ₽
13:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
от 1300 ₽
3 января суббота
14:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
от 1300 ₽
5 января понедельник
11:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
от 1600 ₽
6 января вторник
11:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
от 800 ₽

В ближайшие дни

Стакан воды
12+
Комедия
Стакан воды
23 января в 18:00 Новый экспериментальный театр
от 250 ₽
Чайка. Мюзикл
16+
Мюзикл Премьера
Чайка. Мюзикл
19 февраля в 18:00 Новый экспериментальный театр
от 300 ₽
Мастер и Маргарита
12+
Драма
Мастер и Маргарита
18 февраля в 18:00 Волгоградская филармония
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше