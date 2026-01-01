Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Браво, конферансье!
Киноафиша Браво, конферансье!

Спектакль Браво, конферансье!

Постановка
Пермский ТЮЗ 16+
Возраст 16+

О спектакле

Премьера к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Сплав грусти и юмора, обыденных забот и величайшего подвига артистов в годы Великой Отечественной войны. 

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, действие спектакля начинается в последние мирные дни перед войной и захватывает ее начало. В центре истории - жизнь артистов: певицы, аккомпаниатора, танцовщицы, фокусника, автора скетчей и конферансье. Все они вынуждены проститься с привычной мирной жизнью и в составе фронтовой концертной бригады отправиться на фронт, чтобы поднимать боевой дух солдат, не жалея себя.

Фронтовые бригады – особая страница не только в истории России, но и в истории Пермского ТЮЗа. Заслуженная артистка РСФСР Мария Фёдоровна Януш, работавшая в нашем театре с момента его основания до 1988 года, в годы войны была участницей фронтовых бригад и трижды выезжала с концертами на фронт. За это она была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945».

Спектакль «Браво, конферансье» – это спектакль-посвящение тому поколению артистов, спектакль-реквием, спектакль-признание в любви.

Зрителей ждет сплав грусти и юмора, обыденных забот и величайшего подвига.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше