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Пелагея
Билеты от 3000₽
Киноафиша Пелагея

Пелагея

Одаренная певица, принесшая фольклор в эстраду и на телевидение 6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте

«ПЕЛАГЕЯ» – успешная и самостоятельная формация, которой никогда не нужна была раскрутка лейблов и продюсерские пиар-ходы. Ей верят молодые, ею восхищаются маститые, – заслуженно самой выдающейся в России группе, играющей русский фолк». За хрупкими плечами молодой артистки длинный и захватывающий путь от народницы-вундеркинда до звания Заслуженной артистки Российской Федерации (2020), статуса «новое слово в российском фолке» и наставницы шоу «Голос». А группа, названная ее именем, успешно выступает с концертами по всей огромной стране и своим творчеством, создающим популярную альтернативу традиционным коллективам, воспитывает совершенно новое поколение ценителей народной русской музыки. «Певица от бога. Такие люди рождаются крайне редко, но находят себя очень рано, и всю жизнь, с самого раннего детства освещают своим даром целые эпохи». Единственный в своем роде тембр голоса, умение проникать в музыкальный материал, уникальный артистизм и открытость аудитории, а также широкий репертуар романсов, народных и авторских песен. Свой первый контракт Пелагея подписала в 10 лет. В 11 лет стала самой юной участницей команды КВН, а в 14 – создала свою собственную группу. Жак Ширак называл девочку «русской Эдит Пиаф», а Борис Ельцин - «символом возрождающейся России». Галина Вишневская прочила ей мировую оперную карьеру. А Эмир Кустурица неоднократно предлагал участвовать в своих международных проектах, также пример сильной и талантливой личности, добившейся успеха, оставшись верной себе и изначально выбранному пути. Возрастное ограничение - 6+.

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Ноябрь
4 ноября среда
19:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 3000 ₽

Фотографии

Пелагея Пелагея Пелагея Пелагея

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