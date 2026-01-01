Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Домовенок Кузя 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
День рождения Владимира Шахрина. Чайф
Билеты от 3500₽
День рождения Владимира Шахрина. Чайф

6+
О концерте

Летний концерт группы Чайф: праздник для всех поколений

26 июня уральская рок-группа Чайф отметит день рождения своего фронтмена Владимира Шахрина на традиционном летнем концерте в Москве. Это событие стало настоящей традицией для поклонников группы и происходит уже около двадцати лет.

Каждое лето зелёный остров в сердце столицы превращается в оранжевый, когда фанаты приходят в яркой одежде, символизирующей группу. На концерте звучат как давние хиты, так и новые композиции, которые публика поёт хором.

Почему стоит прийти?

Концерт – это не только возможность насладиться любимой музыкой, но и отличный способ провести время с семьёй. Часто на выступления приходят целыми семьями, включая несколько поколений, что создаёт уникальную атмосферу единения и веселья.

Интересные факты о Чайфе

  • Группа была основана в 1985 году в Свердловске (ныне Екатеринбург).
  • Чайф известен своими живыми выступлениями и харизматичным стилем, который сочетает элементы рок-музыки и фольклора.
  • В репертуаре группы более ста песен, многие из которых стали хитами.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Приходите на концерт Чайфа 26 июня и отметьте день рождения Владимира Шахрина вместе с другими поклонниками.

Купить билет на концерт День рождения Владимира Шахрина. Чайф

Помощь с билетами
Июнь
25 июня четверг
19:00
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
от 3500 ₽

Фотографии

День рождения Владимира Шахрина. Чайф День рождения Владимира Шахрина. Чайф

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше