Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Параллели
Киноафиша Параллели

Спектакль Параллели

Пластические этюды о Мужчине и Женщине 18+
Продолжительность 1 час 25 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Пластический спектакль «Параллели»

Что же главное в жизни мужчины и женщины, по каким-то причинам оказавшихся рядом друг с другом? Нужно ли считать их параллельными или антимирами? Или всё-таки единым целым? Эти вопросы становятся основой пластического спектакля «Параллели», который пройдет в Один театр.

О спектакле

Спектакль «Параллели» — это уникальное сочетание современного танца и театральной пластики. Он исследует сложные отношения между мужчиной и женщиной, их внутренние конфликты и моменты близости. Невероятная хореография и эмоциональное исполнение создают неповторимую атмосферу, погружающую зрителя в мир человеческих чувств.

Почему стоит посмотреть?

  • Режиссером спектакля выступает известный хореограф, чье имя уже стало символом театральной инновации.
  • Спектакль включает в себя элементы импровизации, что делает каждое представление уникальным.
  • «Параллели» — это не просто танец, а глубокое исследование человеческой природы и отношений.
Режиссер
Алексей Мосолов
В ролях
Алла Мосолова
Алексей Мосолов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 30 сентября
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
20:30 от 700 ₽

В ближайшие дни

Proгон
18+
Драма
Proгон
24 сентября в 20:30 Один театр
от 800 ₽
Любовь и голуби
12+
Премьера Драма
Любовь и голуби
13 сентября в 18:00 Краснодарский молодежный театр
от 2000 ₽
Щелкунчик 2.0
0+
Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
24 декабря в 10:00 Дворец искусств «Премьера»
от 400 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше