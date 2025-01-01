Пластический спектакль «Параллели»

Что же главное в жизни мужчины и женщины, по каким-то причинам оказавшихся рядом друг с другом? Нужно ли считать их параллельными или антимирами? Или всё-таки единым целым? Эти вопросы становятся основой пластического спектакля «Параллели», который пройдет в Один театр.

О спектакле

Спектакль «Параллели» — это уникальное сочетание современного танца и театральной пластики. Он исследует сложные отношения между мужчиной и женщиной, их внутренние конфликты и моменты близости. Невероятная хореография и эмоциональное исполнение создают неповторимую атмосферу, погружающую зрителя в мир человеческих чувств.

Почему стоит посмотреть?