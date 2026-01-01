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Папа
Киноафиша Папа

Спектакль Папа

16+
Возраст 16+

О спектакле

Сергей Маковецкий в трагикомедии по пьесе Флориана Зеллера «Папа»

По пьесе Флориана Зеллера «Папа» раскрывается судьба главного героя Андрэ, который в свои 80 лет оказывается в ситуации, полной загадок и недоразумений. Живя в Париже со своей дочерью Анной и ее мужем Антуаном, он пытается понять, кто он на самом деле — танцовщик или инженер, чья дочь живет в Лондоне? Почему он все еще в пижаме, и где его часы? В этом странном мире Андрэ уверен, что он все еще может отстаивать свою правоту, несмотря на то, что его разум начинает подводить его.

«Папа» — это реалистичная семейная история, которая с первых минут держит зрителей в напряжении. Здесь драма переплетается с комедией и элементами мистики. На сцене Сергей Маковецкий и Мария Рыщенкова, играющие отца и дочь, исследуют изменения, происходящие с человеком, который начинает терять контроль над своим разумом.

О авторе

Флориан Зеллер — звезда современной французской драматургии. Его пьесы с успехом идут на сценах театров по всему миру. За «Папу» он был удостоен Премии Мольера в 2014 году, что является высшей театральной наградой во Франции. Спектакли по этой пьесе имели большой успех в таких городах, как Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сидней и Гонконг.

Участники спектакля

  • Сергей Маковецкий
  • Мария Рыщенкова
  • Дмитрий Гизбрехт
  • Иван Бровин
  • Евгения Крегжде
  • Надежда Лумпова

Команда

  • Режиссер: Владимир Бельдиян
  • Художник: Александр Лисянский
  • Перевод: Илья Именитов
В ролях
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Мария Рыщенкова
Дмитрий Гизбрехт
Иван Бровин
Иван Бровин
Евгения Крегжде
Евгения Крегжде

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Декабрь
7 декабря понедельник
19:00
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2

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