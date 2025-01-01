Меню
Эсмеральда
Киноафиша Эсмеральда

Спектакль Эсмеральда

Постановка
Омский музыкальный театр 12+
Продолжительность 100 минут
Возраст 12+

О спектакле

Балет "Эсмеральда" в Омском государственном музыкальном театре

Не пропустите возможность увидеть захватывающий спектакль "Эсмеральда", который основан на знаменитом романе Виктора Гюго. Эта история рассказывает о красавице-цыганке, которая, движимая любовью, вступает в противостояние с настоятелем собора Нотр-Дам-де-Пари.

Основные темы и особенности

Сюжет спектакля насыщен противопоставлениями: уродливое и прекрасное, великодушное и зловещее. Эти темы подчеркиваются мистическими мотивами и уникальными хореографическими решениями, которые делают постановку особенно запоминающейся.

Интересные факты

Спектакль уже имел две постановки: первая осуществилась в 1983 году с музыкой Ц. Пуни, Р. Дриго, Р. Глиэра и С. Василенко. Спустя 35 лет была выпущена новая редакция, подготовленная Надеждой Калининой, которая использует музыку зарубежных композиторов XIX–XX веков.

Для кого этот спектакль?

Если вы любите балеты с глубокими сюжетами и мистическими элементами, "Эсмеральда" станет для вас отличным выбором. Откройте для себя магию театра в этом уникальном спектакле.

Купить билет на спектакль Эсмеральда

Январь
24 января суббота
17:00
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 450 ₽

Фотографии

Эсмеральда Эсмеральда Эсмеральда Эсмеральда

