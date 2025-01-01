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Магнит. Омская история
Киноафиша Магнит. Омская история

Спектакль Магнит. Омская история

Постановка
Омский театр драмы 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Документальная история жизни выдающегося омского поэта Аркадия Кутилова

Приглашаем вас на уникальный спектакль «МАГНИТ. ОМСКАЯ ИСТОРИЯ», который расскажет о жизни и творчестве выдающегося омского поэта, художника и публициста Аркадия Кутилова, более известного под псевдонимом «Магнит». Эта история полна трагизма и непредсказуемости, что делает ее особенно интересной для зрителей.

Легенда и реальность

Аркадий Кутилов — личность, овеянная легендами и мифами. В его жизни были как светлые, так и темные стороны. Ранее он имел семью, дом и стабильную работу, но судьба распорядилась иначе. На протяжении почти двадцати лет он жил без определенного места жительства, ночуя на чердаках, в подвалах, а также вокзалах и кладбищах. Это время было наполнено сложными испытаниями, включая публичные скандалы, тюремное заключение и принудительное лечение в психиатрической больнице.

Творчество и философия

Спектакль «МАГНИТ. ОМСКАЯ ИСТОРИЯ» не только рассказывает о жизненном пути Кутилова, но и погружает зрителей в его творчество. Аркадий был не только поэтом, но и художником, и публицистом, что делает его наследие многогранным и глубоким. В спектакле будут представлены его стихи и картины, которые вплетены в сюжет, создавая атмосферу его внутреннего мира.

Интересные факты

Кутилов стал символом борьбы с системой и поисков свободы, что делает его историю актуальной и сегодня. Его жизнь — это яркий пример того, как искусство может влиять на реальность и как личные трагедии могут преобразовываться в творческий гений.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль и разобраться в сложной и многослойной истории Аркадия Кутилова. «МАГНИТ. ОМСКАЯ ИСТОРИЯ» — это не просто театральная постановка, а глубокое погружение в мир человека, чья жизнь была полна испытаний.

Режиссер
Николай Михалевский
В ролях
Егор Уланов
Александр Гончарук
Руслан Шапорин
Леонид Калмыков
Ольга Беликова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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