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Папа
Билеты от 1500₽
Киноафиша Папа

Спектакль Папа

Постановка
Современник. Другая сцена 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Звезды театра и кино в спектакле театра «Современник» по пьесе Флориана Зеллера «Папа»

Что если однажды сознание, работавшее как лучшие швейцарские часы, выходит из строя? Мысли становятся зыбкими, грань между реальностью и сном стирается, а память ускользает так, что не удержать. Спектакль «Папа» позволяет зрителям соприкоснуться со страхом, знакомым, должно быть, каждому человеку — страхом потерять свою самость и позабыть, кто ты на самом деле.

О драматурге

Автор пьесы «Папа», французский писатель Флориан Зеллер, в 22 года написал свой первый роман и быстро завоевал славу драматурга. В 2016 году The Guardian назвала его «самым ярким молодым драматургом нашего времени». Его произведения переведены на множество языков и пользуются популярностью по всему миру.

Награды и признание

«Папа» — самая известная из пьес Зеллера, отмеченная престижной премией «Мольер» и номинированная на британские театральные премии Theatre Awards UK и Evening Standard Theatre Awards. Эта пьеса уже была поставлена в театрах Европы, Америки и Японии, что подтверждает ее международное признание.

Важные моменты

Обратите внимание, что в спектакле содержатся сцены, демонстрирующие курение табака. Курение вредит вашему здоровью, и мы призываем зрителей быть внимательными к своему здоровью.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который заставит вас задуматься о природе сознания и идентичности!

Режиссер
Евгений Арье
В ролях
Сергей Шакуров
Сергей Шакуров
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Олег Феоктистов
Олег Феоктистов
Янина Романова
Дарья Белоусова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Папа Папа Папа Папа Папа Папа Папа

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