Звезды театра и кино в спектакле театра «Современник» по пьесе Флориана Зеллера «Папа»

Что если однажды сознание, работавшее как лучшие швейцарские часы, выходит из строя? Мысли становятся зыбкими, грань между реальностью и сном стирается, а память ускользает так, что не удержать. Спектакль «Папа» позволяет зрителям соприкоснуться со страхом, знакомым, должно быть, каждому человеку — страхом потерять свою самость и позабыть, кто ты на самом деле.

О драматурге

Автор пьесы «Папа», французский писатель Флориан Зеллер, в 22 года написал свой первый роман и быстро завоевал славу драматурга. В 2016 году The Guardian назвала его «самым ярким молодым драматургом нашего времени». Его произведения переведены на множество языков и пользуются популярностью по всему миру.

Награды и признание

«Папа» — самая известная из пьес Зеллера, отмеченная престижной премией «Мольер» и номинированная на британские театральные премии Theatre Awards UK и Evening Standard Theatre Awards. Эта пьеса уже была поставлена в театрах Европы, Америки и Японии, что подтверждает ее международное признание.

Важные моменты

Обратите внимание, что в спектакле содержатся сцены, демонстрирующие курение табака. Курение вредит вашему здоровью, и мы призываем зрителей быть внимательными к своему здоровью.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который заставит вас задуматься о природе сознания и идентичности!