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Битлз трибьют-шоу: The BeatLove
Билеты от 1200₽
Киноафиша Битлз трибьют-шоу: The BeatLove

Битлз трибьют-шоу: The BeatLove

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте

Первый и единственный в России официальный трибьют-группы!

Если вы поклонник битломании, то шоу The BeatLove — это уникальная возможность снова пережить концерт The Beatles! Это первый и единственный в России официальный трибьют-группы, признанный правообладателями.

Как настоящие битлы
Каждый участник The BeatLove идеально воссоздает на сцене своих знаменитых предшественников:

  • Сергей Родыгин – Джон Леннон
  • Глеб Сорокин – Пол Маккартни
  • Евгений Медынский – Джордж Харрисон
  • Виталий Савельев – Ринго Старр

Музыканты не только подобраны по типажу и внешнему сходству с легендарными музыкантами, но и тщательно копируют вокальную манеру, мимику и движения своих кумиров. Костюмы и инструменты воссозданы до мельчайших деталей, создавая полное ощущение, что вы попали на концерт The Beatles.

Эпоха битломании на сцене
После успешных гастролей по России и за рубежом, включая Испанию, Латвию, Эстонию и Казахстан, The BeatLove готовы подарить вам незабываемое путешествие в музыкальную эпоху 60-х! Программа включает хиты, которые навсегда остались в истории, а шоу, проведенное в сопровождении симфонического оркестра, еще больше усилит эффект погружения.

Каждое выступление — это не просто концерт, а настоящая машина времени, которая подарит вам атмосферу битломании.

Купить билет на концерт Битлз трибьют-шоу: The BeatLove

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Октябрь
24 октября суббота
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 1200 ₽

Фотографии

Битлз трибьют-шоу: The BeatLove

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