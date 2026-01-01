Битлз трибьют-шоу: The BeatLove

Первый и единственный в России официальный трибьют-группы!

Если вы поклонник битломании, то шоу The BeatLove — это уникальная возможность снова пережить концерт The Beatles! Это первый и единственный в России официальный трибьют-группы, признанный правообладателями.

Как настоящие битлы

Каждый участник The BeatLove идеально воссоздает на сцене своих знаменитых предшественников:

Сергей Родыгин – Джон Леннон

– Джон Леннон Глеб Сорокин – Пол Маккартни

– Пол Маккартни Евгений Медынский – Джордж Харрисон

– Джордж Харрисон Виталий Савельев – Ринго Старр

Музыканты не только подобраны по типажу и внешнему сходству с легендарными музыкантами, но и тщательно копируют вокальную манеру, мимику и движения своих кумиров. Костюмы и инструменты воссозданы до мельчайших деталей, создавая полное ощущение, что вы попали на концерт The Beatles.

Эпоха битломании на сцене

После успешных гастролей по России и за рубежом, включая Испанию, Латвию, Эстонию и Казахстан, The BeatLove готовы подарить вам незабываемое путешествие в музыкальную эпоху 60-х! Программа включает хиты, которые навсегда остались в истории, а шоу, проведенное в сопровождении симфонического оркестра, еще больше усилит эффект погружения.

Каждое выступление — это не просто концерт, а настоящая машина времени, которая подарит вам атмосферу битломании.