Спектакль Откуда У…?

Невероятные приключения по сказкам Редьярда Киплинга и уникальная морская игровая программа

В этом удивительном спектакле, основанном на сказках Редьярда Киплинга, зрителей ждет погружение в мир невероятно правдивых историй, полных приключений и загадок. Вместе с опытным морским волком Кэпом Томом и его юнгами, вы отправитесь в путешествие, чтобы разгадать, откуда у животных такие необычные особенности: откуда у Кита – такая глотка, у Верблюда – горб, у Слона – хобот? И многие другие загадки, которые оживают перед зрителями от 5 до 105 лет.

«Равнение на Мечту!»

Заранее за 30 минут до начала спектакля, в фойе театра, начнется уникальная морская игровая программа «Равнение на Мечту!». Здесь вы сможете стать частью волнующего мира, полного веселья и фантазий, встречая актеров и участвуя в их невероятных играх и приключениях. Мечта сбылась — вы оказались у моря, где реальность переплетается с чудом.