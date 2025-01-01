Меню
Откуда У…?
Киноафиша Откуда У…?

Спектакль Откуда У…?

Постановка
Театр на набережной. Родная сцена 6+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Невероятные приключения по сказкам Редьярда Киплинга и уникальная морская игровая программа

В этом удивительном спектакле, основанном на сказках Редьярда Киплинга, зрителей ждет погружение в мир невероятно правдивых историй, полных приключений и загадок. Вместе с опытным морским волком Кэпом Томом и его юнгами, вы отправитесь в путешествие, чтобы разгадать, откуда у животных такие необычные особенности: откуда у Кита – такая глотка, у Верблюда – горб, у Слона – хобот? И многие другие загадки, которые оживают перед зрителями от 5 до 105 лет.

«Равнение на Мечту!»

Заранее за 30 минут до начала спектакля, в фойе театра, начнется уникальная морская игровая программа «Равнение на Мечту!». Здесь вы сможете стать частью волнующего мира, полного веселья и фантазий, встречая актеров и участвуя в их невероятных играх и приключениях. Мечта сбылась — вы оказались у моря, где реальность переплетается с чудом.

Режиссер
Федор Сухов
В ролях
Федор Сухов
Светлана Федотова
Илья Шакин
Маруся Балабан
Анна Курпякова

Купить билет на спектакль

Расписание

7 сентября
Театр на набережной. Новая сцена Москва, Хамовнический Вал, 2
14:00 от 800 ₽

Фотографии

Откуда У…? Откуда У…? Откуда У…? Откуда У…? Откуда У…? Откуда У…? Откуда У…? Откуда У…? Откуда У…?

