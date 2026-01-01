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Париж на двоих
Киноафиша Париж на двоих

Спектакль Париж на двоих

16+
Возраст 16+

О спектакле

Мелодии любви в Париже. Музыкальный спектакль 

В полумраке ресторана, где скрипка шепчет о любви, начинается удивительная история. Она — официантка, чей взгляд хранит тень невысказанных слов, а он — гость, чьи шаги в этот вечер приведут к судьбоносной встрече. Их любовь одна, но каждый из пяти вечеров раскрывает ее новые глубины: от трепета первой искры до безмолвной жажды понять друг друга.

Каждый аккорд оставляет финал открытым, словно Париж, затаивший дыхание перед новым днем. Песни Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Мирей Матьё и других икон французской эстрады сплетаются с диалогами и бьют в самое сердце, пробуждая чувства, которые невозможно забыть. Скрипка и фортепиано уносят нас в мир, где время растворяется в мелодиях, а случайная встреча становится вечностью.

Исполнители и творческий состав

  • Пиано: Михаил Бесперстов
  • Скрипка: Сергей Клюев
  • В ролях:
  • Александрия Богданова
  • Кирилл Кириллов
  • Режиссёр: Анастасия Жаворонкова

Спектакль длится 1 час 15 минут без перерыва. Шагните в Париж, где любовь — это мелодия, звучащая только для двоих. Каждый вечер — это шанс услышать её.

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