Спектакль Париж на двоих

Мелодии любви в Париже. Музыкальный спектакль

В полумраке ресторана, где скрипка шепчет о любви, начинается удивительная история. Она — официантка, чей взгляд хранит тень невысказанных слов, а он — гость, чьи шаги в этот вечер приведут к судьбоносной встрече. Их любовь одна, но каждый из пяти вечеров раскрывает ее новые глубины: от трепета первой искры до безмолвной жажды понять друг друга.

Каждый аккорд оставляет финал открытым, словно Париж, затаивший дыхание перед новым днем. Песни Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Мирей Матьё и других икон французской эстрады сплетаются с диалогами и бьют в самое сердце, пробуждая чувства, которые невозможно забыть. Скрипка и фортепиано уносят нас в мир, где время растворяется в мелодиях, а случайная встреча становится вечностью.

Исполнители и творческий состав

Пиано: Михаил Бесперстов

Михаил Бесперстов Скрипка: Сергей Клюев

Сергей Клюев В ролях:

Александрия Богданова

Кирилл Кириллов

Режиссёр: Анастасия Жаворонкова

Спектакль длится 1 час 15 минут без перерыва. Шагните в Париж, где любовь — это мелодия, звучащая только для двоих. Каждый вечер — это шанс услышать её.