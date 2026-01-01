Спектакль Осенью 41-го

Оповещения от Киноафиши
Постановка
Татарский театр «Нур» 12+
Продолжительность 130 минут
Возраст 12+

О спектакле

Осенью 41-го: спектакль о дружбе и верности

В центре сюжета спектакля «Осенью 41-го» соединяются мирные дни и тяжёлые события осени 1941 года. История начинается с неожиданной встречи двух героев после их первого столкновения с врагом на поле боя. Хотя их пути вскоре расходятся, эта встреча оставляет неизгладимый след в сердцах обоих.

На склоне лет, живя мирной жизнью, ветераны фронта стремятся найти друг друга. Судьбы героев сложились по-разному, но даже перед самыми трудными испытаниями, с которыми сталкивается поколение победителей, они сохраняют в себе истинные человеческие качества.

Спектакль затрагивает важные темы дружбы и верности долгу, подчеркивая, как важно помнить о своих товарищах и не забывать о тех, кто сражался за мир в самые тёмные времена. Ваша возможность стать частью этого трогательного повествования ждёт вас на сцене.

В других городах
Апрель
18 апреля суббота
17:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74

