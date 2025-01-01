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Леша, который устроился на работу, на которой не платят
Киноафиша Леша, который устроился на работу, на которой не платят

Спектакль Леша, который устроился на работу, на которой не платят

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Леша, который устроился на работу, на которой не платят»

Приглашаем вас на увлекательное театральное путешествие, где вместе с главной героиней вы пройдёте путь от любви до ненависти, от страха смерти до радости жизни, от невинности до бесстыдства. Этот спектакль обещает стать настоящим открытием для каждого зрителя.

Кто же такой Лёша?

Лёша — центральная фигура нашего спектакля. Почему его именем названо это произведение? Какие тайны скрывает его персонаж? Приходите на спектакль и раскройте этот секрет вместе с нами. Мы уверены, что после просмотра вы уже не будете прежними!

Интересные факты о спектакле

  • Спектакль был создан в сотрудничестве с известными театральными режиссёрами и актёрами, что гарантирует высокое качество исполнения.
  • В основе сюжета лежит реальная история, что делает его особенно актуальным и близким зрителю.
  • Эмоциональная игра актёров и оригинальные сценические решения погрузят вас в мир чувств и переживаний.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного спектакля! Мы ждём вас в нашем театре!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 2 августа
The Театр Уфа, ​Карла Маркса, 48/1
18:00 от 1550 ₽

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