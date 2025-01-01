Спектакль «Леша, который устроился на работу, на которой не платят»

Приглашаем вас на увлекательное театральное путешествие, где вместе с главной героиней вы пройдёте путь от любви до ненависти, от страха смерти до радости жизни, от невинности до бесстыдства. Этот спектакль обещает стать настоящим открытием для каждого зрителя.
Лёша — центральная фигура нашего спектакля. Почему его именем названо это произведение? Какие тайны скрывает его персонаж? Приходите на спектакль и раскройте этот секрет вместе с нами. Мы уверены, что после просмотра вы уже не будете прежними!
Не упустите возможность стать частью этого удивительного спектакля! Мы ждём вас в нашем театре!