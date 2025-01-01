Спектакль Не жена, а дьявол

Меню
Постановка
Татарский театр «Нур» 16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О спектакле

Комедия о находчивых женах в театре «Нур»

В театре «Нур» зрителей ждёт увлекательная комедия о женах, которые проявляют находчивость ради своих неверных мужей. Это спектакль, в котором креативность и остроумие становятся главными героями сюжета.

Режиссура и творческая команда

Режиссёром постановки выступил Ильдар Валеев, заслуженный артист и деятель искусств Республики Башкортостан. Его талант и опыт в театральной среде обеспечивают живую и интересную интерпретацию сценария.

В создании спектакля также приняли участие художественный оформитель Нурия Габидуллина, заслуженный художник Республики Башкортостан, и композитор Урал Идельбаев, лауреат республиканской премии имени Ш. Бабича и заслуженный деятель искусств Башкортостана. Их contributions привносят уникальность и глубину в атмосферу постановки.

Что ожидать от спектакля

Спектакль обещает быть интересным и увлекательным благодаря синтезу остроумного юмора и ярких персонажей. Он понравится любителям комедий и всем, кто ценит отечественное театральное искусство.

Не упустите возможность насладиться живым театром и узнать, какие хитрости используют жены в этой оригинальной истории!

Декабрь
Январь
24 декабря среда
19:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 400 ₽
3 января суббота
18:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 400 ₽
8 января четверг
19:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 400 ₽
27 января вторник
19:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 400 ₽

