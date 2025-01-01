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Скучная история
Билеты от 1200₽
Киноафиша Скучная история

Спектакль Скучная история

Постановка
Театр им. Маяковского 16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Скучная история» по А. П. Чехову в Театре им. Маяковского

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Сон смешного человека», который погружает зрителя в мир внутренних переживаний и поисков смысла. В основе сюжета лежит повесть Антона Чехова, где главные темы — это утраты, разочарования и стремления к внутреннему равновесию.

О чем спектакль?

Главный герой, профессор медицины Николай Степанович, достиг вершин в своей профессии, но его личная жизнь далека от идеала. Жена Варвара Андреевна больше не радует его, а дочь Лиза собирается замуж за неподходящего человека, вызывая лишь разочарование.

Единственным источником радости для Николая Степановича становится приемная дочь Катя. Она попала в их семью после трагичной гибели родителей, но и ее жизнь полна испытаний. Мечтая стать актрисой, Катя столкнулась с горькими разочарованиями, пережила несчастную любовь и потерю.

Мир, полный противоречий

Спектакль переносит зрителей в полумистическое пространство, где реальность и вымысел переплетаются, а бессонница и ночные кошмары становятся неотъемлемой частью жизни героев. Николай Степанович, как врач, осознает свою смертность и стремится наладить отношения с близкими. Его поиски прощения и понимания делают спектакль глубоким и эмоционально насыщенным.

Почему стоит посетить?

Этот спектакль — не просто экранизация классической повести, но и глубокая психологическая драма, способная затронуть сердца зрителей. Вы сможете увидеть, как персонажи борются с внутренними демонами, и, возможно, найдете отклик в своих собственных переживаниях.

Не упустите возможность стать частью этой трогательной истории, которая заставит вас задуматься о важности человеческих отношений и смысле жизни.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1200 ₽
3 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1200 ₽
25 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
18:00 от 1200 ₽
6 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1200 ₽
14 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1200 ₽

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