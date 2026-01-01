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Celtica. Ирландское танцевальное шоу
Билеты от 800₽
Киноафиша Celtica. Ирландское танцевальное шоу

Celtica. Ирландское танцевальное шоу

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте

Феерия ирландского танца на сцене Дома музыки

В Доме музыки пройдет уникальное ирландское танцевальное шоу «Celtica». В программе вы сможете насладиться самобытными кельтскими мелодиями, великолепным ирландским степом и завораживающим пением талантливых солистов. Энергия ритма, отточенность и синхронность движений танцовщиков, яркие костюмы и радость жизни создают подлинную атмосферу Ирландии.

«Живой» звук позволит в полной мере оценить причудливые ритмы ирландских рилов и джиг, исполняемых на скрипке, флейте, гитаре и бойране — традиционном ирландском инструменте, без которого нельзя представить музыку «зеленого острова». Главным «героем» шоу, безусловно, станет знаменитый ирландский степ, который прославил культуру родины кельтов во всем мире.

В составе труппы выступают чемпионы и призёры международных и европейских соревнований по ирландским танцам. Они проходили обучение у мировых звезд, таких как Колин Дана, Джон Кэрри, Ронан Маккормака, Энтони Шарки, Брендан де Галли и многих других. Это делает выступление не только зрелищным, но и высококлассным.

Шоу «Celtica» подарит незабываемые эмоции и впечатления всем, кто ценит яркое исполнительское искусство и кельтскую культуру.

Купить билет на концерт Celtica. Ирландское танцевальное шоу

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Сентябрь
Январь
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19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
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