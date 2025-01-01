Орган. Англичане и Французы

Наследие органной музыки в Петербурге

Изюминка для влюблённых в органную музыку и счастливый билет для тех, кто только открывает этот мир. Amadeus Concerts представляет концептуальную программу с красивой органной музыкой Англии и Франции в самом сердце Петербурга!

Вы сможете насладиться концертом, который не включает в себя привычные «туристические» произведения. Это шанс услышать тонкую, изящную музыку, которая интересна и красива. В программе прозвучат произведения таких композиторов, как Пёрселл, Гендель, Стенли, Рамо, Сен-Санс, Дебюсси и многих других.

О программе концерта

Органное наследие — это не только знаменитая «Токката и фуга ре минор» или хоральная прелюдия фа минор из «Соляриса». Это множество других интересных композиторов, работавших до и после Баха. Цикл органных концертов «Наследие» включает ограниченное количество выступлений, каждая программа концептуально связана с органной музыкой определённых стран и эпох.

Цикл открывается концертом, название которого отсылает к одной из глав известного романа Дюма — «Англичане и французы». Публика услышит сочинения, разделённые не только Ла-Маншем, но и столетиями. На сцене — утончённая и величественная музыка от барокко до романтизма, создаваемая композиторами двух очень разных, но исторически тесно связанных стран и культур.

Исполнитель и детали

За органом выступит один из ведущих органистов Amadeus Concerts и Петербурга — Ирина Розанова. Концерт длится 1 час без антракта, что делает его идеальным выбором для вечернего культурного досуга.

Не упустите возможность окунуться в мир органной музыки! Билеты уже в продаже.