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Орган. Англичане и Французы
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Орган. Англичане и Французы

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О концерте/спектакле

Наследие органной музыки в Петербурге

Изюминка для влюблённых в органную музыку и счастливый билет для тех, кто только открывает этот мир. Amadeus Concerts представляет концептуальную программу с красивой органной музыкой Англии и Франции в самом сердце Петербурга!

Вы сможете насладиться концертом, который не включает в себя привычные «туристические» произведения. Это шанс услышать тонкую, изящную музыку, которая интересна и красива. В программе прозвучат произведения таких композиторов, как Пёрселл, Гендель, Стенли, Рамо, Сен-Санс, Дебюсси и многих других.

О программе концерта

Органное наследие — это не только знаменитая «Токката и фуга ре минор» или хоральная прелюдия фа минор из «Соляриса». Это множество других интересных композиторов, работавших до и после Баха. Цикл органных концертов «Наследие» включает ограниченное количество выступлений, каждая программа концептуально связана с органной музыкой определённых стран и эпох.

Цикл открывается концертом, название которого отсылает к одной из глав известного романа Дюма — «Англичане и французы». Публика услышит сочинения, разделённые не только Ла-Маншем, но и столетиями. На сцене — утончённая и величественная музыка от барокко до романтизма, создаваемая композиторами двух очень разных, но исторически тесно связанных стран и культур.

Исполнитель и детали

За органом выступит один из ведущих органистов Amadeus Concerts и Петербурга — Ирина Розанова. Концерт длится 1 час без антракта, что делает его идеальным выбором для вечернего культурного досуга.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Орган. Англичане и Французы Орган. Англичане и Французы Орган. Англичане и Французы Орган. Англичане и Французы Орган. Англичане и Французы Орган. Англичане и Французы

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