Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на закат

Летний проект Гидровояж: Вечеринка на теплоходе

Приглашаем вас на уникальную вечеринку в формате «Классический / Гидровояж на закат» от команды BardachOK. Это не просто вечер — это возможность насладиться атмосферой летнего вечера на теплоходе, плывущем по акватории Невы.

Что вас ждет?

Время проведения: вечерний рейс с 21:00 до 23:15

вечерний рейс с 21:00 до 23:15 Развлекательная программа: DJ, MC и профессиональный фотограф

DJ, MC и профессиональный фотограф Бар: бесплатный безалкогольный бар включен в стоимость билета

бесплатный безалкогольный бар включен в стоимость билета Принесите свои напитки: разрешено приносить свои напитки без пробкового сбора (с ограничениями)

Маршрут круиза

Во время прогулки вы сможете насладиться видами центра города, увидеть Финский залив, а также насладиться закатом в районе Лахты и Зенит Арены.

Дополнительная информация

Возможна бронь стола при покупке от 6 билетов одним заказом. Обратите внимание, количество столов ограничено. Мероприятие строго для лиц старше 18 лет. Действует FC/DC.

Контакты

Телефон для справок: +7 921 995 85 66