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Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на закат
Киноафиша Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на закат

Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на закат

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Летний проект Гидровояж: Вечеринка на теплоходе

Приглашаем вас на уникальную вечеринку в формате «Классический / Гидровояж на закат» от команды BardachOK. Это не просто вечер — это возможность насладиться атмосферой летнего вечера на теплоходе, плывущем по акватории Невы.

Что вас ждет?

  • Время проведения: вечерний рейс с 21:00 до 23:15
  • Развлекательная программа: DJ, MC и профессиональный фотограф
  • Бар: бесплатный безалкогольный бар включен в стоимость билета
  • Принесите свои напитки: разрешено приносить свои напитки без пробкового сбора (с ограничениями)

Маршрут круиза

Во время прогулки вы сможете насладиться видами центра города, увидеть Финский залив, а также насладиться закатом в районе Лахты и Зенит Арены.

Дополнительная информация

Возможна бронь стола при покупке от 6 билетов одним заказом. Обратите внимание, количество столов ограничено. Мероприятие строго для лиц старше 18 лет. Действует FC/DC.

Контакты

Телефон для справок: +7 921 995 85 66

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
21:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
21:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
21:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
21:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
21:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
21:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
21:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
21:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
21:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
21:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
21:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
21:00 от 2500 ₽

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