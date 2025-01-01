Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на закат

Приглашаем вас на уникальную вечеринку в формате «Классический / Гидровояж на закат» от команды BardachOK. Это не просто вечер — это возможность насладиться атмосферой летнего вечера на теплоходе, плывущем по акватории Невы.
Во время прогулки вы сможете насладиться видами центра города, увидеть Финский залив, а также насладиться закатом в районе Лахты и Зенит Арены.
Возможна бронь стола при покупке от 6 билетов одним заказом. Обратите внимание, количество столов ограничено. Мероприятие строго для лиц старше 18 лет. Действует FC/DC.
Телефон для справок: +7 921 995 85 66