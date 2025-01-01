Театр на Садовой представляет спектакль режиссёра Глеба Черепанова по мотивам древнегреческой трагедии Эсхила «Орестея». Действие перенесено в будущее после глобальной катастрофы, где перед семьёй Ореста, сына Агамемнона, встаёт непростой выбор между мщением и прощением.
Мифологическая история «Орестеи» адаптируется к новым реалиям. Мир «обнулился», и у героев появляется шанс на новое начало. Однако на этот раз они должны решить, как им воспользоваться этим шансом.
Орест, чья жизнь перевернута убийством отца собственной женой и её любовником, сталкивается с нравственной дилеммой: мстить или простить. Для создания актуальной интерпретации спектакль сочетает фрагменты из «Орестеи» и пьесы Жан-Поля Сартра «Мухи», внося современное звучание в классический текст.
«Орестея» станет мультижанровым спектаклем, в котором наряду с актёрами драмы выступят артисты балета и мюзиклов. Это новое решение обещает зрителям оригинальное визуальное оформление в стиле атомпанк и смелые музыкальные сочетания, что придаст спектаклю свежесть и динамичность.
Глеб Черепанов делится своими мыслями о премьере: «Мы не боимся юмора в этой истории. Следуя традиции Шекспира, который умело сочетал юмор с трагедией, мы создаём «весёлую трагедию». Этот подход позволяет нам передать остроту конфликта и одновременно показать, что даже в самых тяжёлых обстоятельствах у человека есть возможность сделать важный выбор, способный изменить ход событий».
Глеб Черепанов является выпускником режиссёрского факультета Театрального института им. Б. Щукина, мастерской Валерия Фокина. Он ставил спектакли во многих известных театрах, включая МХТ им. А.П. Чехова и Театр на Таганке.
Спектакль «Орестея» станет значимым событием для всех, кто интересуется внедрением классических мифов в современный контекст. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего проекта!