Орестея: новая интерпретация классики в Театре на Садовой (Приют комедианта)

Театр на Садовой представляет спектакль режиссёра Глеба Черепанова по мотивам древнегреческой трагедии Эсхила «Орестея». Действие перенесено в будущее после глобальной катастрофы, где перед семьёй Ореста, сына Агамемнона, встаёт непростой выбор между мщением и прощением.

Сюжет и концепция

Мифологическая история «Орестеи» адаптируется к новым реалиям. Мир «обнулился», и у героев появляется шанс на новое начало. Однако на этот раз они должны решить, как им воспользоваться этим шансом.

Орест, чья жизнь перевернута убийством отца собственной женой и её любовником, сталкивается с нравственной дилеммой: мстить или простить. Для создания актуальной интерпретации спектакль сочетает фрагменты из «Орестеи» и пьесы Жан-Поля Сартра «Мухи», внося современное звучание в классический текст.

Мультижанровая постановка

«Орестея» станет мультижанровым спектаклем, в котором наряду с актёрами драмы выступят артисты балета и мюзиклов. Это новое решение обещает зрителям оригинальное визуальное оформление в стиле атомпанк и смелые музыкальные сочетания, что придаст спектаклю свежесть и динамичность.

Взгляд режиссёра

Глеб Черепанов делится своими мыслями о премьере: «Мы не боимся юмора в этой истории. Следуя традиции Шекспира, который умело сочетал юмор с трагедией, мы создаём «весёлую трагедию». Этот подход позволяет нам передать остроту конфликта и одновременно показать, что даже в самых тяжёлых обстоятельствах у человека есть возможность сделать важный выбор, способный изменить ход событий».

О режиссёре

Глеб Черепанов является выпускником режиссёрского факультета Театрального института им. Б. Щукина, мастерской Валерия Фокина. Он ставил спектакли во многих известных театрах, включая МХТ им. А.П. Чехова и Театр на Таганке.

Спектакль «Орестея» станет значимым событием для всех, кто интересуется внедрением классических мифов в современный контекст. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего проекта!