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Опытные комики с ТВ и YouTube
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Киноафиша Опытные комики с ТВ и YouTube

Опытные комики с ТВ и YouTube

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Возраст 18+
Билеты от 399₽

О концерте

Вечер стендапа в клубе «Stand Up Brothers»

Клуб «Stand Up Brothers» приглашает вас на вечер, который обещает быть наполненным юмором и отличным настроением. На сцене выступят опытные комики, знакомые вам по телевидению и YouTube. Этот вечер станет настоящим праздником для любителей качественного стендапа!

Зачем приходить?

Гости увидят проверенные шутки, которые уже покорили сердца зрителей. В программе — душевная атмосфера, яркие эмоции и много смеха. Это прекрасная возможность отвлечься от повседневной суеты и насладиться выступлениями талантливых артистов.

Кому понравится мероприятие?

Стендап-вечер будет интересен как поклонникам известных комиков, так и тем, кто только начинает знакомиться с жанром. Мероприятие обещает стать отличным способом провести вечер в компании друзей или просто хорошо отдохнуть.

Не упустите шанс стать частью этого яркого события! Ожидаем вас в клубе «Stand Up Brothers» для вечеринки, полной смеха и позитива!

Купить билет на концерт Опытные комики с ТВ и YouTube

Помощь с билетами
Июнь
7 июня воскресенье
19:00
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
от 499 ₽
13 июня суббота
21:00
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
от 499 ₽
15 июня понедельник
19:00
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
от 499 ₽
19 июня пятница
21:00
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
от 399 ₽

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