Поэзия и музыка в Кремле: премьера «Исповедь на перроне»

Уважаемые зрители, предлагаем вам не пропустить уникальный музыкально-поэтический проект, который состоится в Государственном Кремлёвском Дворце. 19 сентября на сцене выступят Анна Егоян и Игорь Крутой с программой «Исповедь на перроне. Музыка чувств, поэзия сердца».

Поэзия в музыкальном исполнении

В программе прозвучат произведения известных поэтов, таких как У. Шекспир, М. Лермонтов, А. Ахматова и М. Цветаева, а также современных авторов. Каждый стих будет исполнен с глубиной и чувственностью, что позволит зрителям заново открыть для себя знакомые строки. Анна Егоян, мастер поэтической выразительности, подарит зрителям новый взгляд на классику.

Взаимодействие музыки и поэзии

Игорь Крутой, известный композитор, создаст музыкальное сопровождение, которое дополняет и обогащает лирику. Звуки мелодий и глубокие интонации создадут завораживающий узор образов, способный раскрыть многогранность человеческих чувств.

Творческий союз

«Для меня особая радость — воплощение творческого тандема с Анной, чудесной талантливой девушкой с проникновенным отношением к музыке и слову», — делится Игорь Крутой. Он подчеркивает, что новый проект позволяет исследовать разные формы взаимодействия искусства и находить вдохновение в творческих экспериментах.

Магия мгновения

«Когда стихи встречают музыку, рождается не концерт — рождается судьба», — говорит режиссёр концерта Алексей Сеченов. Они обещают, что этот вечер станет не просто мероприятием, а настоящей исповедью двух творческих душ через звучание сердца и поэзию души.

Приходите раньше, чтобы насладиться атмосферой и стать частью этого уникального вечера.