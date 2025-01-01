Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Оперетта навсегда
Киноафиша Оперетта навсегда

Спектакль Оперетта навсегда

Ревю в одном действии
Постановка
Музыкальный театр 12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль-ревю в Новосибирском музыкальном театре

В Новосибирском музыкальном театре состоится спектакль-ревю «Оперетта навсегда!». В этой удивительной музыкальной интерпретации звучат мелодии классических оперетт Кальмана, Легара и Штрауса, включая знаковые произведения, такие как «Сильва», «Принцесса цирка» и «Летучая мышь». Ведущие солисты, артисты хора, балета и симфонического оркестра представят зрителям яркие сольные арии, дуэты и ансамбли.

Музыкальным руководителем спектакля выступает Александр Новиков — лауреат премии «Золотая Маска», а сценографию создает Елена Вершинина, лауреат премии «Музыкальное сердце театра». Спектакль станет настоящим событием для всех любителей оперетты и ценителей ярких музыкальных постановок.

Магия оперетты: от Вены до нашего времени

Оперетта — настоящий праздник для души, пришедший к нам из Вены начала XX века. Музыка Кальмана, Легара и Штрауса продолжает вдохновлять зрителей всех поколений. Мелодии из произведений, таких как «Сильва», «Принцесса цирка» и «Летучая мышь», по-прежнему дарят невероятные эмоции и неожиданное волнение.

Жанр оперетты объединяет в себе элементы юмора и серьезности, лирики и сатиры. Он всегда вызывает яркие чувства и оставляет глубокие впечатления. Премьерный спектакль-ревю «Оперетта навсегда!» предлагает зрителям музыкальное обозрение, в котором сольные арии, дуэты и ансамбли из таких шедевров, как «Летучая мышь», «Мистер Икс», «Баядера» и «Марица» обретут новую жизнь.

Сюжеты оперетт: любовь и перипетии

Многие из представленных оперетт были экранизированы, и зрители помнят красивые фильмы, основанные на их мотивах. Союз двух влюбленных, защитивших свои чувства от сословных преград, становится основой сюжета почти каждого произведения. Драматические события вторых актов завершаются неожиданными развязками в финале — радостным воссоединением героев. Хотя сюжеты «Баядеры», «Марицы» и «Принцессы цирка» схожи, музыка у каждой оперетты неповторима, создавая свой уникальный характер.

Сценография и костюмы: визуальная роскошь

Жанр оперетты требует не только музыкального мастерства, но и зрелищности. Оригинальное сценическое оформление и костюмы для «Оперетты навсегда!» будут созданы известным театральным художником Еленой Вершининой, что придаст спектаклю дополнительный шарм и изящество.

Приглашаем в мир оперетты

Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по миру оперетты, наполненному светом, эмоциями и любовью. Это волшебное пространство искусств обещает стать источником вдохновения и радости, затрагивая самые глубокие струны вашей души. Не упустите шанс насладиться этим чудесным музыкальным опытом!

Купить билет на спектакль Оперетта навсегда

Помощь с билетами
В других городах
Январь
Февраль
5 января понедельник
18:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 600 ₽
1 февраля воскресенье
18:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 600 ₽

Фотографии

Оперетта навсегда Оперетта навсегда Оперетта навсегда Оперетта навсегда Оперетта навсегда

В ближайшие дни

Колобок
0+
Детский Кукольный
Колобок
20 января в 18:30 Новосибирский театр кукол
от 400 ₽
Солнышко и снежные человечки
6+
Детский Кукольный
Солнышко и снежные человечки
21 декабря в 17:00 Пилигримы
от 700 ₽
Путешествие в ледяное царство
6+
Детские елки Детский
Путешествие в ледяное царство
2 января в 16:00 Новосибирский дом актера
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше