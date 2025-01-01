Спектакль Оперетта навсегда

Спектакль-ревю в Новосибирском музыкальном театре

В Новосибирском музыкальном театре состоится спектакль-ревю «Оперетта навсегда!». В этой удивительной музыкальной интерпретации звучат мелодии классических оперетт Кальмана, Легара и Штрауса, включая знаковые произведения, такие как «Сильва», «Принцесса цирка» и «Летучая мышь». Ведущие солисты, артисты хора, балета и симфонического оркестра представят зрителям яркие сольные арии, дуэты и ансамбли.

Музыкальным руководителем спектакля выступает Александр Новиков — лауреат премии «Золотая Маска», а сценографию создает Елена Вершинина, лауреат премии «Музыкальное сердце театра». Спектакль станет настоящим событием для всех любителей оперетты и ценителей ярких музыкальных постановок.

Магия оперетты: от Вены до нашего времени

Оперетта — настоящий праздник для души, пришедший к нам из Вены начала XX века. Музыка Кальмана, Легара и Штрауса продолжает вдохновлять зрителей всех поколений. Мелодии из произведений, таких как «Сильва», «Принцесса цирка» и «Летучая мышь», по-прежнему дарят невероятные эмоции и неожиданное волнение.

Жанр оперетты объединяет в себе элементы юмора и серьезности, лирики и сатиры. Он всегда вызывает яркие чувства и оставляет глубокие впечатления. Премьерный спектакль-ревю «Оперетта навсегда!» предлагает зрителям музыкальное обозрение, в котором сольные арии, дуэты и ансамбли из таких шедевров, как «Летучая мышь», «Мистер Икс», «Баядера» и «Марица» обретут новую жизнь.

Сюжеты оперетт: любовь и перипетии

Многие из представленных оперетт были экранизированы, и зрители помнят красивые фильмы, основанные на их мотивах. Союз двух влюбленных, защитивших свои чувства от сословных преград, становится основой сюжета почти каждого произведения. Драматические события вторых актов завершаются неожиданными развязками в финале — радостным воссоединением героев. Хотя сюжеты «Баядеры», «Марицы» и «Принцессы цирка» схожи, музыка у каждой оперетты неповторима, создавая свой уникальный характер.

Сценография и костюмы: визуальная роскошь

Жанр оперетты требует не только музыкального мастерства, но и зрелищности. Оригинальное сценическое оформление и костюмы для «Оперетты навсегда!» будут созданы известным театральным художником Еленой Вершининой, что придаст спектаклю дополнительный шарм и изящество.

Приглашаем в мир оперетты

Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по миру оперетты, наполненному светом, эмоциями и любовью. Это волшебное пространство искусств обещает стать источником вдохновения и радости, затрагивая самые глубокие струны вашей души. Не упустите шанс насладиться этим чудесным музыкальным опытом!