«Гадкий утёнок» в Новосибирском театре кукол

Новосибирский театр кукол приглашает на спектакль «Гадкий утёнок» — одну из самых трогательных и известных сказок Ганса Христиана Андерсена. Это история о поиске себя, принятии своей уникальности и обретении настоящей семьи, которая способна принять тебя таким, какой ты есть.

О постановке

Режиссёр Анастасия Неупокоева переносит на сцену глубокую и проникновенную историю о птенце, который с самого рождения не похож на других и чувствует себя чужим в привычном ему мире. Как часто бывает, окружающие пытаются навязать ему свои правила: курица учит нести яйца, кот — играть с клубком. Но внутреннее ощущение, что он не на своём месте, не покидает утёнка. Он понимает, что его счастье — найти тех, кто примет его таким, какой он есть.

Символизм спектакля

В интерпретации Анастасии Неупокоевой эта классическая сказка обретает новое звучание. Мама-утка отправляет своего «неудобного» птенца в путешествие на поезде, который мчится по заранее намеченному пути. Но в тесных вагонах, предназначенных для других, птенцу становится слишком мало места — его крылья начинают расти, и он уже не может оставаться в привычных рамках.

И вот, однажды, Гадкий утёнок решает сойти с поезда на неизвестном полустанке. Здесь, под светом яркого солнца, он встречает таких же, как он, необычных птенцов. Они тоже чувствуют, что не вписываются в общие нормы, но именно здесь они находят друг друга и обретение настоящей свободы.

Тема принятия и преображения

Спектакль глубоко затрагивает тему принятия себя и обретения своего истинного «я». Найдя свою стаю, главный герой наконец-то обретает силы, чтобы раскрыть свой потенциал. Его крылья вырастают, и он превращается в прекрасного белого лебедя, свободного и уверенного в себе.