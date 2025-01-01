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Киноафиша Театр на реке. Доктор Айболит. Кукольная сказка

Спектакль Театр на реке. Доктор Айболит. Кукольная сказка

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сказочные Приключения с доктором Айболитом

Приглашаем маленьких зрителей на увлекательное музыкальное путешествие в мир сказок Корнея Чуковского. На этот раз вместе с ними отправится всем известный доктор Айболит, который готов помочь своим пушистым пациентам.

В спектакле «Кукольная сказка» любимые герои из стихотворной сказки не просто приходят лечиться к доброму доктору, но и обучают малышей важным вещам. Вместе они научатся делать зарядку и узнают о правилах личной гигиены.

Театральные куклы и взаимодействие

Спектакль задуман как увлекательное музыкальное приключение, в котором задействованы различные системы театральных кукол: планшетные, тростевые и теневые. Это позволит детям не только познакомиться с любимыми персонажами, но и погрузиться в атмосферу сказки.

Милосердие и помощь

Как отмечают создатели спектакля, цель постановки — поговорить с ребятами о милосердии и важности помощи тем, кто попал в беду. Погружаясь в волшебный мир, дети смогут не только развлекаться, но и учиться доброте и заботе о других.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку! Спектакль обещает быть интересным и познавательным для всей семьи.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 24 июля
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
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Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
11:30 от 600 ₽
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Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
11:30 от 600 ₽
Новосибирск, 28 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
11:30 от 600 ₽
Новосибирск, 30 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
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