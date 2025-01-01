Спектакль Театр на реке. Доктор Айболит. Кукольная сказка

Сказочные Приключения с доктором Айболитом

Приглашаем маленьких зрителей на увлекательное музыкальное путешествие в мир сказок Корнея Чуковского. На этот раз вместе с ними отправится всем известный доктор Айболит, который готов помочь своим пушистым пациентам.

В спектакле «Кукольная сказка» любимые герои из стихотворной сказки не просто приходят лечиться к доброму доктору, но и обучают малышей важным вещам. Вместе они научатся делать зарядку и узнают о правилах личной гигиены.

Театральные куклы и взаимодействие

Спектакль задуман как увлекательное музыкальное приключение, в котором задействованы различные системы театральных кукол: планшетные, тростевые и теневые. Это позволит детям не только познакомиться с любимыми персонажами, но и погрузиться в атмосферу сказки.

Милосердие и помощь

Как отмечают создатели спектакля, цель постановки — поговорить с ребятами о милосердии и важности помощи тем, кто попал в беду. Погружаясь в волшебный мир, дети смогут не только развлекаться, но и учиться доброте и заботе о других.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку! Спектакль обещает быть интересным и познавательным для всей семьи.