Спектакль Шекспир и мы

Шекспир и мы
Постановка
Учебный театр Новосибирского театрального института 16+
Продолжительность 90 минут
О спектакле

Класс-концерт в Учебном театре

Учебный театр Новосибирского театрального института предлагает зрителям уникальную возможность насладиться класс-концертом, в программе которого представлены девять отрывков из произведений Уильяма Шекспира. Это великолепное событие погрузит вас в мир классической драматургии и студенческого творческого хулиганства.

В течение 1 часа 30 минут вы сможете насладиться энергичным исполнением актёров-студентов, которые привнесут новую жизнь в классические тексты Шекспира. Спектакль будет интересен как ценителям театрального искусства, так и тем, кто только начинает знакомство с шедеврами великого драматурга.

Приходите и отвлекитесь от повседневных забот! Начните свое знакомство с Шекспиром в компании талантливых студентов, которые в своих интерпретациях откроют перед вами многообразие человеческих чувств и забавных ситуаций.

Не упустите шанс увидеть «Шекспир и мы» — спектакль, который объединит в себе как классическую драму, так и искренний студенческий задор!

2 июня вторник
18:30
Учебный театр Новосибирского театрального института Новосибирск, Революции, 6
от 600 ₽

