Операция пластилин
О концерте

Юбилейный концерт группы «Операция Пластилин»

Группа «Операция Пластилин» отмечает 15 лет на музыкальной сцене! В честь этого знаменательного события они представляют юбилейный концерт, который станет апофеозом их творчества и многолетней карьеры.

Уникальная программа

Концерт будет включать главные хиты группы, тщательно отобранные из обширного репертуара. Зрители смогут насладиться музыкальными моментами, ставшими знаковыми за время существования группы. 15 лет тернистого пути, полного ups and downs — это не просто цифра, а настоящая история.

Эмоции и атмосфера

Готовьтесь к незабываемым ощущениям! В течение двух часов вас ждет нечто большее, чем просто музыкальное представление. Это будет концерт-терпия, концерт-эйфория, концерт-катарсис. Зажигательные ритмы панк-рока, мощные гитары, энергичные синтезаторы и откровенные тексты создадут неповторимую атмосферу единства и драйва.

Танцы и хороводы

Приготовьтесь танцевать и кружиться в безумных хороводах под звуки любимых песен. Концерт обещает стать настоящим фейерверком эмоций, который объединит сотни голосов в мощном едином звучании.

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события, наполненного радостью, энергией и атмосферой настоящего праздника.

Купить билет на концерт Операция пластилин

Апрель
18 апреля суббота
19:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 2500 ₽
19 апреля воскресенье
19:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 2500 ₽
21 апреля вторник
20:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 2500 ₽
22 апреля среда
20:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 2500 ₽
26 апреля воскресенье
20:00
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
от 2500 ₽

